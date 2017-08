Időjárás-jelentés – 2017. augusztus 23.

Időjárási helyzet Európában

A Barents-tengertől a Kelet-európai-síkságon át egészen a Fekete-tengerig húzódó frontrendszer előtt meleg levegő áramlik. Így a szárazföld keleti felén 30 fok köré melegszik fel délutánra a levegő, de a front mentén záporról, zivatarról is érkezik jelentés. Európa másik igen meleg területe a kontinens délnyugati harmada, ahol többnyire anticiklonális hatások érvényesülnek. A Pireneusi-félszigeten, Franciaország nyugati és déli részén a maximum-hőmérséklet több helyen meghaladja a 35 fokot, Dél-Spanyolországban 40 fokot is mérnek. Ugyanakkor a Skandináv-félszigettől Közép-Európán át egészen a Balkán-félszigetig az átlagosnál hűvösebb az idő. Ebben a helyzetben azonban a következő napokban változás várható, a délnyugati meleg levegő a szárazföld középső vidékeit is eléri; csütörtökön már a Kárpát-medencében is erősödik a nappali felmelegedés.

Várható időjárás csütörtök estig

Csütörtökön is sok lesz a napsütés. Szerdán északkeleten lehet több a gomolyfelhő, napközben ott helyenként zápor is kialakulhat, majd éjszakára megszűnik a csapadék. Csütörtökön délután északon szűrhetik fátyolfelhők időnként a napsütést, de csapadék akkor már sehol sem valószínű. Az élénk északnyugati szél éjszakára mérséklődik, majd csütörtökön északkeleten időnként megélénkül a délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 31 fok között várható.

– MTI –

