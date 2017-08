Időjárás-jelentés – 2017. augusztus 24.

Időjárási helyzet Európában

Közép- és Dél-Európa időjárását anticiklon alakítja, így a kontinens középső és déli területein csak elvétve fordul elő zápor, zivatar; derült, napos idő jellemző. Fehéroroszország fölött viszont ciklon örvénylik, emiatt a Kelet-európai-síkság egy részén és Finnország fölött erősen felhős az ég, és több helyről jelentenek esőt, záport, zivatart. A ciklon melegszektorában a meleg levegő egészen északra is eljut, Arhangelszkben például 27, az Uralban 30 fokos csúcsérték is előfordul. Skóciától nyugatra is alacsonynyomású rendszer örvénylik, hatására az Északi-tenger és a La Manche csatorna mentén esik többfelé eső, záporeső. Spanyolország nagyobb részén továbbra is 35, 40 fok között alakul a maximum-hőmérséklet, de Svájc nyugati felén is 30 fok van, egyébként Európa középső területein a sokéves átlag körül alakul a hőmérséklet. Péntek estig a Kárpát-medence fölé egyre melegebb, többnyire száraz levegő áramlik, a hétvégére visszatér a kánikula.

Várható időjárás péntek estig

Nagyrészt derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, továbbra is sok napsütésben lesz részünk. Ugyanakkor csütörtökön késő délután, este a nyugati határvidéken, pénteken pedig a Nyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység felett már több lehet a gomolyfelhő, és ezeken a területeken néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Csütörtökön csak északkeleten, pénteken már több helyen megélénkül napközben a délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 33 fok között alakul.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA