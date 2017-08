Időjárás-jelentés – 2017. augusztus 31.

Időjárási helyzet Európában:

Markáns frontzóna húzódik Finnországtól Nyugat-Európán át egészen Spanyolországig. Területén sok a felhő, gyakran esik az eső, záporeső, néhol zivatarok is létrejönnek. A front előtt viszonylag keskeny, meleg légtömeg húzódik. A Fekete-tenger térségében magassági légörvény okoz változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított időt. Ezzel szemben anticiklon hatására a Kelet-európai-síkság felett többnyire kevés a felhő, sokat süt a nap. Ennek ellenére viszonylag hűvös az idő, délutánra jellemzően 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, kivétel ez alól a Kaukázustól északkeletre eső vidék és a Volga déli környezete, ahol – egy hidegfront előtt – még 35 fok körüli hőség is előfordul. Az említett nyugat-európai frontzóna előtt jellemzően 24, 33 fok közötti csúcshőmérsékletet mérnek, mögötte mindössze 16, 24 fok a jellemző délutáni hőmérséklet. A következő 36 órában a Kárpát-medence fölé a magasban eleinte továbbra is meleg, száraz, péntektől nyugat felől egyre nedvesebb, labilisabb levegő áramlik.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Éjszakától előbb a Dunántúlon, péntek délutántól, estétől pedig már a középső megyékben is egyre több lesz a felhő, de keleten még pénteken is sok napsütésre számíthatunk.

Éjjel és pénteken délelőtt még csak nyugaton, délutántól viszont már a középső országrészben is várható eső, zápor, helyenként zivatar.

Pénteken keleten mérsékelt marad a légmozgás, másutt viszont egyre többfelé megélénkül, néha meg is erősödik az északnyugatira forduló szél. Zivatarok környezetében viharos széllökés is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között alakul, az ország keleti felén azonban néhol 10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 28 és 33, a Nyugat-Dunántúlon 23, 27 fok között valószínű.

