Időjárás-jelentés – 2017. január 30.

Időjárási helyzet Európában

Európa nyugati és északi területeinek időjárását továbbra is a változékonyság jellemzi. A nyugati partvidék mentén gyakran erősen felhős az ég, több helyen esik az eső. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 3 és 10 fok között változik, de Nyugat-Franciaországban 11, 17, a Pireneusi-félsziget déli, délnyugati vidékein 18, 20 fokig is felmelegszik délutánra a levegő. A szárazföld keleti felén sem változott lényegesen az idő. Az Uraltól egészen a Balkán-félszigetig húzódó nagykiterjedésű magasnyomás területén borult, ködös, illetve napos körzetek egyaránt előfordulnak. Itt mérik a kontinensen a legalacsonyabb csúcs-hőmérsékletet is, Oroszországban nem ritka a -15 fok alatti maximum sem. A Kárpát-medence időjárását jelenleg még az említett anticiklon alakítja. Kedd estig azonban északnyugat felől egy peremciklon közelíti meg térségünket, egyre többfelé számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

A Dunántúlon borult, párás időre számíthatunk, de hétfőn még a Dunától keletre nagyobb területen derült lesz az ég, kedden viszont már ott is beborul. Hajnaltól északon, északnyugaton kisebb havazás valószínű, majd napközben egyre többfelé várható csapadék; északon döntően havazás várható, másutt a havazást ónos eső, délen délután eső válthatja fel. A déli, délkeleti szelet a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon élénk széllökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -6 és -11, a tartósabban derült, havas részeken -15 és -20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában -1 és -7 fok között valószínű, de délen helyenként 0, +1 fokra számíthatunk.

– MTI –

