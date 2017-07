Időjárás-jelentés – 2017. július 20.

Időjárási helyzet Európában:



A Brit-szigetektől északnyugatra ciklon örvénylik, amelynek hatására szárazföldünk északnyugati tájain erősen felhős az ég, és a ciklonhoz tartozó frontok mentén elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakul. Sekély ciklon okoz felhős, helyenként csapadékos időt a Fehér-tenger térségében. Kontinensünk más részeinek időjárását inkább anticiklonális hatások alakítják, túlnyomóan napos az idő, de az időnként erősebben megnövekvő gomolyfelhőzetből néhol zápor, zivatar is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet Európa északnyugati tájain 11 és 21, kissé délebbre 22 és 27 fok között változik. Közép- és Dél-Európában van a legmelegebb, ott a délutáni órákra többnyire 28, 35 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félsziget déli vidékén, és a Fekete-tengertől északkeletre 36, 39 fokot is mérnek. Péntek estig a Kárpát-medence fölé gyenge hidegfront érkezik, amely fokozatosan fel is oszlik felettünk.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk többnyire kevés gomolyfelhővel, délután a Dunántúlon megnövekvő fátyolfelhőzettel, estig csapadék nem várható. Éjszaka északnyugaton, nyugaton megvastagszik a felhőzet, és ott zápor, zivatar is előfordulhat, másutt fátyolfelhős lesz az ég. Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés valószínű, szórványosan, napközben főként a Duna-Tisza közén, valamint az Északi-középhegység térségében alakul ki zápor, zivatar, néhol heves zivatar is lehet. Csütörtökön helyenként megélénkül a déli szél, éjszaka a Dunántúlon, pénteken keleten is egyre többfelé északnyugatira fordul a szél, elsősorban a Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 36 fok között várható, de északnyugaton kissé hűvösebb is lehet.

