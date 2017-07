Időjárás-jelentés – 2017. július 26.

Időjárási helyzet Európában

Európa nagy részén az ilyenkor szokásosnál hűvösebb az idő. A Nyugat- és Közép-Európát elért hűvösebb léghullámok hatására a felsorolt területeken többnyire 17 és 24 fok közé emelkedik csupán a hőmérséklet. A csúcsérték Ukrajnában, az Égei-tenger térségében haladja meg a 30 fokot, és a Pireneusi-félsziget déli felére is visszatért a hőség, ott 39, 41 fokot mérnek. Az átlagosnál melegebb van a Skandináv-félsziget északi felén is, ahol több helyen 24, 25 fok a maximum. A legtöbb felhő a Brit-szigeteket elért frontrendszer mentén és a középpontjával a Germán-Lengyel-alföld felett örvénylő ciklon területén van. A ciklon felhőzete még csütörtök estig a Kárpát-medence fölé is benyúlik, térségünkben folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Nyugat felől egyre gyakoribb lesz a gomolyfelhő-képződés, főként a Dunántúlon és a középső területeken valószínű több helyen zápor, zivatar. Csütörtökön napközben szakadozottá válik a felhőzet, hosszabb napos időszakokra keleten számíthatunk. Szórványosan további eső, zápor várható, északkeleten egy-egy zivatar is lehet. Csütörtökön a szél északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, de zivatar környezetében is előfordulhatnak erős, illetve viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 között várható.

– MTI –

