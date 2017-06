Időjárás-jelentés – 2017. június 1.

Időjárási helyzet Európában

A Fehér-tenger fölött található annak a ciklonnak a középpontja, amelynek hidegfrontja egészen a Fekete-tenger térségéig nyúlik. Oroszország európai területein így jórészt felhős az idő, és több helyen fordul elő eső, zápor, zivatar. Ugyancsak ciklon örvénylik az észak-atlanti térség fölött, de ennek hatására még csak Írországban és Izlandon csapadékos az idő. E két rendszer között egy nagy kiterjedésű anticiklonnak köszönhetően döntően gomolyfelhős, napos az idő, és csak helyenként alakulnak ki a délutáni órákban záporok, zivatarok. A nyugati ciklon előoldalán kialakuló délies áramlásnak köszönhetően a Brit-szigeteken többfelé 20 fok fölé emelkedik délután a hőmérséklet, de Közép-Európában is meleg van. Dél-Németországban 25 és 27, a Kárpát-medencében 26 és 32 fok közötti maximumokat mérnek. A Skandináv-félsziget felett ugyanakkor északnyugati áramlás az uralkodó, így ott kifejezetten hűvös az idő, mindössze 5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet délután. Péntek estig hazánk időjárását döntően az említett anticiklon alakítja, egyre szárazabb levegő érkezik fölénk.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Estig a Dunántúl nyugati és déli részein, valamint a Dél-Alföldön még előfordulhat helyenként zápor, néhol zivatar, másutt ugyanakkor szinte mindenütt kiderül az ég. Éjszaka már az előbb említett helyeken sem várható számottevő csapadék. Pénteken az ország északkeleti felén (nagyjából a Győr-Békéscsaba vonaltól északkeletre) derült vagy legfeljebb gyengén fátyolfelhős lesz az ég. Ettől a vonaltól délnyugatra is többórás napsütésre számíthatunk a gomoly- és fátyolfelhők mellett, és a Dunántúl délnyugati részein elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Utóbbiakat helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is kísérheti. Az északnyugati, északi szél estére mindenütt mérséklődik, éjszaka és pénteken már jellemzően mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban, tág határok, 6 és 17 fok között várható. A 10 fok alatti értékek az Északi-középhegység területén és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő, a 15 fok fölöttiek pedig a városokban, a hegyekben és délnyugaton.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 31 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA