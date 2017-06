Időjárás-jelentés – 2017. június 10.

Időjárási helyzet Európában

A Brit-szigetektől nyugatra ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere felhős, csapadékos időt okoz Nagy-Britannia térségében. Hidegfront húzódik a Skandináv-félsziget déli részétől Németország keleti felén keresztül egészen a Kárpát-medence nyugati részéig. A front mentén gyakran erősen felhős az ég, és záporok, helyenként zivatarok is előfordulnak. A Kelet-európai-síkság középső tájain gyengülő front található, emiatt ott is sok a felhő, és helyenként esik az eső. Szárazföldünk más vidékén anticiklonális hatások érvényesülnek, általában kevés a felhő, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet Izlandon többfelé 10 fok alatt, a felhősebb északi területeken 12, 19 fok között változik. Szárazföldünk nagy részén 20 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet, sőt ennél is melegebb van a Pireneusi-, az Appennini-, a Balkán-félsziget térségében, valamint a Fekete-tengertől északkeletre, ahol 30, 37 fok közé melegszik fel délutánra a levegő. A Kárpát-medence fölött szombaton hidegfront vonul át, vasárnap már anticiklon húzódik fölénk.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Északnyugat felől szakadozott felhőzet vonul át, hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Szórványosan várható zápor, zivatar. Éjszaka a Dunántúlon csökken a felhőzet, túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem valószínű, keleten még több lesz a felhő, és ott zápor, zivatar még kialakulhat. Vasárnap a sok napsütés mellett a Duna-Tisza közén több, másutt kevesebb gomolyfelhő valószínű, keleten helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, vasárnap az északi szél helyenként megerősödik. Szombaton zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 24 és 28 fok között várható.

– MTI –

