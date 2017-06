Időjárás-jelentés 2017. június 24.

Időjárási helyzet Európában

A mediterrán térségben továbbra is anticiklon alakítja az időjárást, általában kevés a felhő, sokat süt a nap. A csúcshőmérséklet 30, 36 fok között alakul, de Spanyolországban többfelé 37, 40 fokot is mérnek. Markáns ciklon örvénylik középpontjával a Norvég-tenger fölött, az 50. szélességi kör közelében zonális áramlás a jellemző. A kontinens északi felén húzódó frontzóna mentén változékony, szeles az idő, többfelé fordul elő eső, zápor, zivatar. A Brit-szigetektől Finnországig a legmagasabb hőmérséklet többnyire 15 és 22 fok között alakul, de Londonban még 25 fok is volt. A Kárpát-medencébe vasárnap ismét nedvesebb levegő áramlik, estétől pedig hidegfront érinti a térséget, emiatt többfelé valószínű zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől az Alpokalján, a Nyugat-Dunántúlon, éjjel másutt is előfordul helyenként zápor, zivatar. Vasárnap felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, a kora reggeli óráktól egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kíséretében. Szombaton az északnyugati szél a középső országrészben és a Dunántúl északi tájain lehet élénk, helyenként erős. Vasárnap délelőtt az Észak-Alföldön a délnyugati, estétől az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél megélénkül, olykor megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 27 és 33 fok között valószínű, de délkeleten 34, 35 fokig is felmelegedhet a levegő.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA