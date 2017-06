Időjárás-jelentés – 2017. június 25.

Időjárási helyzet Európában

A Botteni-öböl felett örvénylik az a ciklon, amelynek hullámzó frontzónája a balti államokon, Lengyelországon és Dánián át Franciaországig húzódik. Hatására a kontinens nyugati felén már jelentősen csökkent a csúcshőmérséklet, a Toulouse-Prága vonaltól északnyugatra 30 fok alatt marad a maximum, sőt Németország északi tájain a délutáni órákban helyenként már 20 fokot sem mérnek. Ugyanakkor továbbra is rendkívüli, 40, 43 fokos a hőség Dél-Spanyolországban. Eközben Európa délkeleti részein jórészt napos, eseménytelen az időjárás, viszont az Alpok tágabb környezetében a meleg, labilis légállapotú levegő hatására többfelé alakulnak ki zivatarok. Hétfő estig a Kárpát-medence fölött átvonul az említett ciklon hidegfrontja, mögötte hétfőn már szárazabb léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Hétfő reggelig az ország legnagyobb részén felhős idő valószínű, bár az éjszaka második felében a Dunántúlon már jelentősen csökkenhet a felhőzet. Az Alföldön is várható elszórtan zápor, zivatar, de nagyobb számban nyugat felől kell mind több helyen ismét zivatarra, illetve heves zivatarra készülni. Reggelre a Dunántúlon már megszűnik a csapadék, de a Dunától keletre továbbra is többfelé valószínű zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések kísérhetik. Hétfőn napközben az ország legnagyobb részén már túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, csak kevés gomolyfelhő lehet az égen. Ugyanakkor az északkeleti, keleti megyék felett (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) délutánig lesznek felhősebb területek is, és ott még délutánig egyre csökkenő számban, de előfordulhat zápor, zivatar. Heves zivatar azonban már nem várható. Az északnyugatira forduló szél zivataroktól függetlenül is több helyen megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.

