Időjárás-jelentés – 2017. június 7.

Időjárási helyzet Európában

Az Északi-tenger felett ciklon helyezkedik el, melynek frontrendszere a Brit-szigetektől Dél-Norvégián át egészen a Kárpát-medencéig húzódik. A front mentén erősen felhős vagy borult az ég, hatására többfelé esik az eső, illetve a front előtt záporok, zivatarok alakulnak ki. Nyugat-Európában jelentősen lehűlt a levegő, a maximum-hőmérséklet többnyire 13, 20 fok között alakul, míg a hidegfront előtt 24, 31 fokot mérnek. Európa déli, délnyugati részének időjárását anticiklon alakítja, ezért derült vagy gyengén felhős az ég, csapadékról nem érkezik jelentés. A kontinens legmelegebb része továbbra is Spanyolország térsége, ahol délután nem egy helyen 33, 34 fokot is mérnek. A Kárpát-medence időjárását a fent említett, lassan távolodó hidegfront alakítja, amely csütörtökön délelőttre hagyja el keleti megyéinket.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Kezdetben erősen felhős és napos területek egyaránt lesznek, szórványosan várható záporeső, a Tiszántúlon egy-egy zivatar is lehet. Éjszaka a Tiszántúlon túlnyomóan borult idő valószínű többfelé esővel, záporral, máshol továbbra is csak futó zápor lehet. Hajnalra a Dunántúlon csökken a felhőzet, kiderül az ég, ott csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, de napközben a Dunától keletre is egyre kevesebb lesz a felhő, és a déli órákra a keleti határvidéken is megszűnik a csapadék. Az északi, északnyugati szelet élénk, a középső országrész kivételével erős széllökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 24 fok körül várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA