Időjárás-jelentés – 2017. május 20.

Időjárási helyzet Európában:

Észak-, Északnyugat-Európa fölött többközéppontú ciklon örvénylik, amelynek hatására arrafelé, valamint a hozzá tartozó frontok mentén sok a felhő, és szórványosan fordul elő eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakul. Sekély ciklon okoz felhős, néhol esős időt szárazföldünk keleti tájain. Kontinensünk többi részén anticiklonális hatások érvényesülnek, a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de a helyenként erősebben megnövekvő gomolyfelhőzetből néhol zápor, zivatar is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton és északon, illetve a Fekete-tenger környezetében általában 13 és 20, a legészakibb tájakon 4 és 12 fok között változik. Melegebb van délen és a középső vidékeken, ahol a délutáni órákra többnyire 22 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Dél-Spanyolországban 30 fokot is mérnek. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé váltakozó nedvességtartalmú, labilis légállapotú, kissé hűvösebb léghullámok áramlanak.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

Gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, eleinte a középső és az északkeleti országrészben alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadással, jégesővel. Estétől már egyre inkább a Dunántúlon valószínű többfelé zápor, zivatar. Vasárnap reggel nyugaton is felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd napközben több-kevesebb napsütés várható, szórványosan, főként a Dunától keletre lehet ismét zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél eleinte a Dunántúlon, majd keleten is erős, a Nyugat-Dunántúlon többfelé viharos lesz. Zivatarok környezetében máshol is lehet viharos széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 20 és 26 fok között alakul, de északnyugaton kissé hűvösebb lesz.

– MTI –

