Időjárás-jelentés – 2017. május 26.

Nyugat- és Közép-Európa fölött ugyanis egy anticiklon húzódik, amely egyre nagyobb területre szállít alacsony nedvességtartalmú, meleg levegőt. A hőmérséklet ezeken a tájakon általában 20 és 28 fok között alakul délután, de a Pireneusi-félszigeten néhol 35, 37 fok közé is felmelegszik a levegő. Változékonyabb az idő a szárazföld északi és keleti tájain, ahol egy ciklon, illetve magassági hideg légörvény hatására felhősebb az ég, és elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is előfordul. Ennek megfelelően a hőmérséklet is alacsonyabban alakul, többnyire 13 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk délután. A Kárpát-medence időjárására szombat estig egyre inkább a nyugati anticiklon lesz hatással, így országszerte a napsütés lesz túlsúlyban, és egy-két fokkal mindenütt erősödik a nappali felmelegedés.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Éjszakára feloszlanak a gomolyfelhők és jobbára mindenhol derült lesz az ég. Szombaton a sok napsütés mellett ismételten gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor. Napközben a Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű, az Északi-középhegység térségében lesz a hűvösebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 26 fok között várható, a Kisalföldön lesz a legmelegebb.

– MTI –

