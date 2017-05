Időjárás-jelentés – 2017. május 30.

Időjárási helyzet Európában

Európa időjárását alapvetően két légköri képződmény alakítja. Az Oroszország feletti középponttal örvénylő ciklon hátoldalán hűvös levegő áramlik; Finnország nagy részén, valamint az Ural előterében a legmelegebb órákban is 10 fok alatt marad a hőmérséklet. A ciklon hidegfrontja mentén – hétfő délután – több helyen alakult ki intenzív zivatar is, Moszkvában például ítéletidő volt. A másik jelentősebb légköri képződmény – a Nyugat-Európa felett észak-dél irányban húzódó frontrendszer – sem mutatja szelíd arcát. A front előtt heves zivatarok alakulnak ki, Észak-Németországban helyenként 5 centis jég esett. A kontinensen a legmelegebbet hétfőn Németországban, illetve Kelet-Franciaországban mérték, ahol 30-34 fokig emelkedett délutánra a hőmérséklet. Nyárias az idő a mediterrán térségben is, de ott csak 25 és 30 fok közötti a maximum. A Kárpát-medencében is folytatódik a meleg idő, kissé tovább erősödő felmelegedéssel, de szerdán az említett front közelségének hatására labilisabbá válik a légkör, több helyen számíthatunk záporra, zivatarra.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Éjszaka főként északon, északkeleten lesznek felhősebb területek, ott zápor, zivatar is lehet. Szerdán napos és erősen felhős időszakokra egyaránt számíthatunk, és több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Szerdán az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 28 és 33 fok között várható.

– MTI –

