Időjárás-jelentés – 2017. május 7.

Időjárási helyzet Európában

Az elmúlt napokhoz képest mára lényegesen átalakult Európa időjárási képe. Az északi anticiklon leépülésével beindult a ciklonképződés a kontinens középső sávjában, ezért Franciaország, a Kárpát-medence térségében és a Fekete-tenger felett felhős az ég, és többfelé esik kisebb eső, zápor. Egy hosszan elnyúló frontrendszer húzódik hozzávetőlegesen a 60. szélességi kör mentén is, amely mögött sarkvidéki eredetű hideg levegő árasztotta el Skandinávia és a Kelet-európai-síkság térségét. Arrafelé általában 5 és 12 fok között alakul délután a hőmérséklet, de a Kola-félszigeten még napközben is fagy. Egy anticiklonnak köszönhetően ugyanakkor naposabb az idő a szárazföld déli, délnyugati harmadán, ott ezért néhol 30, 31 fok közelébe is felmelegszik a levegő. A Kárpát-medence időjárását alakító ciklon hétfőn már kelet felé távolodik, így valamivel szárazabb levegő éri el térségünket, és lényegesen kevesebb helyen várható eső, záporeső.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Éjszaka az ország legnagyobb részén már kevés lesz a felhő, csak a keleti tájakon lehet időnként felhősebb az ég, de arrafelé is csak néhol eshet kisebb eső. Hétfőn a változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett a Dunántúlon és a középső területeken akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap, míg az ország keleti harmadán egész nap felhősebb maradhat az idő. Elszórtan, főként az Eger-Békéscsaba vonal széles sávjában várható gyenge eső, zápor. Hétfőn többfelé megerősödik az északi, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lesz a leghűvösebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 20 fok között várható, a Dunántúlon a magasabb értékekkel.

– MTI –

