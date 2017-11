Időjárás-jelentés – 2017. november 6.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk nyugati és keleti területei fölött anticiklon alakítja az időjárást. A leszálló légmozgások hatására általában kevés a felhő, napos az idő, de főként északkeleten az éjszaka képződő köd csak lassan oszlik fel, sőt helyenként egész nap meg is marad. A két magasnyomás között a Skandináv-félszigettől az Alpokon át, egészen az Appennini-félszigetig frontálzóna húzódik. A frontzóna mentén erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, záporeső. Ciklon okoz felhős, csapadékos időt Izland térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi, északkeleti részén általában -1 és +8 fok között változik. Ennél enyhébb az idő délebbre, ahol többnyire 11 és 17 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A déli tájakon is hűvösebb van, már csak egészen délen emelkedik 20 fok fölé a kora délutáni órákban a hőmérséklet. Kedd estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is a nyugati frontálzóna, illetve a mediterrán térségben kimélyülő ciklon, illetve a tőlünk keletre elhelyezkedő anticiklon alakítja. Lényeges időjárás-változás nem várható.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

A Dunántúl nyugati, délnyugati harmadán erősen felhős lesz az ég, éjszaka és kedden már csak helyenként várható eső, zápor. Az ország más részein változóan vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk. Éjszaka néhol ködfoltok képződhetnek. A keleti, északkeleti szél megélénkül, főként a Dunántúlon meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de keleten, északkeleten +1, -2 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 9 és 16 fok között várható.

– MTI –

