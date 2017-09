Időjárás-jelentés – 2017. szeptember 2.

Időjárási helyzet Európában

Finnországtól Oroszország nyugati részén, Lengyelországon, valamint hazánkon át egészen Olaszországig hullámzó frontzóna helyezkedik el. Ennek mentén erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé esik az eső, helyenként jelentős mennyiségről érkezik jelentés. A frontzóna mögött Európa nyugati felét hűvös levegő árasztotta el, a több-kevesebb napsütés ellenére csak 16, 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Nyáriasan meleg időjárás már csak a Földközi-tenger medencéjében, illetve a Kárpát-medence keleti részén és a Balkán-félszigeten van, ahol még 30, 35 fok közötti maximumok jellemzőek. A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig a fenti frontzóna alakítja, ami többfelé jelentős csapadékot, és a keleti tájakon is lehűlést okoz.

Várható időjárás az ország területére vasárnap estig

Szombat estére, késő estére a Tiszántúlon is megnövekszik a felhőzet. Előbb főleg a Dunántúlon, majd máshol is sok helyütt várható eső, zápor, helyenként zivatar. Éjszaka a csapadékzóna északkelet felé mozog, és sokfelé jelentős mennyiségű esőt okoz, majd vasárnap délelőtt elhagyja az északkeleti megyéket is. Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, rövid időre inkább csak a Tiszántúlon süthet ki a nap, és több helyen számíthatunk esőre, záporesőre. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúlon és északkeleten néhol viharos széllökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16, 22 fok között valószínű.

– MTI –

