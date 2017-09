Igazán szuper versenye lesz a nyíregyházi atlétáknak

A nemzetközi versenydömping után újra a hazai porondra irányul a figyelem, a szezon zárásaként két jelentősebb viadal van még hátra. A jövő hétvégén rendezik a csapatbajnoki finálét Székesfehérváron, most szombaton pedig a szuperliga sorozat zárul a döntővel.

A korábbi viadalok eredményei alapján az egyes versenyszámokba a nyolc legtöbb pontot gyűjtő versenyző került be, hogy megmérkőzzenek egymással a helyezésekért és a pénzdíjakért. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétái közül lesznek duplázók, hiszen Pál Robin távol- és hármasugrásban is szerepel, Osváth Krisztina pedig 400 és 800 méteren is fut majd Budapesten, az MTK-pályán rendezendő kétnapos viadalon.

Kivívta még a részvétel jogát Tasi T. Dávid (400 m), Bakosi Péter (magasugrás), Káplár János, Szikszai Róbert és Zsiga Kinga (diszkoszvetés). Közülük a szezon elején rendezett oszágos bajnokságon többen is dobogós helyezést értek el, Bakosi Péter pedig bajnoki címet szerzett. A jó szereplésre most is minden remény megvan, a nyíregyházi magasugró ezúttal is fő esélyesnek számít, míg az universiadéról bronzéremmel hazatérő Szikszai Róbert Kővágó Zoltánnal vívhat nagy meccset az első helyért.

Helye lenne a fináléban a világbajnoki hatodik helyezett gyaloglónak, Helebrandt Máté is, de a három hete teljesített ötven kilométer után ő még pihen, a diszkoszvető Kerekes Dóra pedig sérülés miatt marad távol.

