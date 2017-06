Így élhetjük túl a kánikulát

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tovább erősödik a kánikula, szerdán akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A kánikula megterheli a szervezetünket, ahogy a hétvégére jósolt lehűlés is okozhat tüneteket úgy az egészséges, mint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők számára. Miként védekezzünk, mire ügyeljünk? – tettük fel a kérdést dr. Zilahi Zsolt kardiológus főorvosnak.

Ne ijedjenek meg, ha a kettős front miatt magasabb értéket mutatnak a mérések!” Dr. Zilahi Zsolt

Naptej, kalap, hűvös

– Lehetőség szerint kerüljék a déli hőséget, ha tehetik, hűvös helyiségekben vészeljek át, ha úton vannak, vigyenek magukkal vizet, hogy pótolni tudják a vízveszteséget! Az idősek és gyerekek is hordjanak sapkát, kalapot, mindenképp óvják bőrüket legalább 30–50 faktoros naptejjel! Akik magas vérnyomásos megbetegedésben szenvednek, ne ijedjenek meg, ha a kettős front miatt magasabb értéket mutatnak a mérések! Ne essenek pánikba, vegyék be a gyógyszereiket és szükség eseten keressék fel a háziorvosukat! Néha az is segít, ha megisznak egy hűsítő italt vagy hideg vizes zuhanyt vesznek. Hűs szobában, nyugodt körülmények között az érték stabilizálódik – magyarázta a körzeti orvos.

– A kismamáknál és az időseknél egyaránt előfordulhat lábdagadás – ez a nagy meleg miatt sajnos kialakulhat. Tehetnek esténként lassú sétát, ha lehetőség van rá, akkor polcolják fel a lábukat! Ez csak élettani a duzzanat, ám ha fulladnak is, akkor keressék fel a háziorvosukat! A kismamák és a gyerekek fogyasszanak bőségesen vizet és kerüljek a direkt napfényt, árnyékos helyen tartózkodjanak – fűzte hozzá dr. Zilahi Zsolt főorvos.

A kánikulában nemcsak az idős, beteg emberek és a gyermekek vannak fokozott veszélynek kitéve, hanem a szabadban dolgozók is. A munkavédelmi törvény, illetve annak végrehajtási rendelete szerint a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért és betartásáért.

Korábban kezdenek

– Legyen bármilyen az időjárás, a mi munkánk soha nem veszélytelen – szögezte le elöljáróban Gyimesi István ács, a Na-Szu Építőipari és Kereskedelmi Kft. vezetője, aki „fiaival” sokszor akár harminc méter magasban dolgozik.

– Ha az utcán sétálva elviselhetetlennek érezzük a forróságot, gondoljunk csak bele, milyen meleg lehet a tetőn! Mióta beállt a kánikula, próbálunk minél hamarabb kezdeni, ha tehetjük, már hajnalban az állványokon vagyunk, hogy a napi munkával minél hamarabb végezzünk. A fiúkat óránként tíz percre lezavarom az árnyékba pihenni, kivittünk egy hűtőt, telepakoltuk ásványvízzel, így a hideg védőitallal sincs gond.

– A srácok a hőségben nehezebben viselik magukon a munkavédelmi ruha és a sisak mellett a hevedereket és a hámot, de ilyen melegben a biztonságra fokozottabban ügyelnünk kell, ezt ők is megértik. Az állványozáskor több korlátot, kapaszkodót építünk be, szerencsére még soha nem történt komoly baj. Talán tavaly volt arra példa, hogy egyikük megszédült a magasban, de azonnal lehoztuk, hűvös helyre vittük, vizet itattunk vele, így nem volt szükség orvosra, de ha kell, természetesen azt is hívunk, mert az egészségük a legfontosabb – jelentette ki Gyimesi István.

Tanácsok betegeknek, egészségeseknek

– Kánikulai napokon a dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában.

– Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is.

– Az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a bevásárlást!

– Lehetőleg éjjel szellőztessen.

– Korlátozza a szabadban való tartózkodást a kora reggeli (6-tól 10 óráig) és esti órákra (18–22 óra között), árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben.

– Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni (bevásárlóközpontban, középületben, könyvtárban), míg a szervezet lehűl.

– Csökkentse a fizikai munkavégzést!

– Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, a fizikailag megterhelő munkákat!

– Ha van rá módja, halassza el, ha feltétlenül most kell elvégeznie, csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett.

– Kánikulában számoljon azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő.

– Fontos az állandó folyadékpótlás!

– A fokozott folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség is jelentkezik, pótolja a nátriumot, a káliumot, magnéziumot és kalciumot is – igyon ásványvizet.

– Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz!

