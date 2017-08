Így lett a pincérfiúból egy frekventált étterem tulajdonosa

Tősgyökeres nyíregyházi vagyok, itt születtem, Örökösföldön laktunk, a kistelekiszőlői iskolába jártam. Mindez azért érdekes, mert jóapám kiskunhalasi, de itt volt katona a Damjanich-laktanyában, itt ismerkedett meg édesanyámmal; házasságot kötöttek és ő már végleg itt maradt. Egykeként sokszor sürögtem-forogtam apám gebines boltjában, s már akkor a fejembe vettem, hogy kereskedő leszek. Be is iratkoztam a nyolc osztály után a kereskedelmi és vendéglátóipari iskolába felszolgálótanulónak. Közben apám a Vesszős étterem dolgozója lett. Ez csak erősítette bennem a pincérszakmai célt.

Fehér ing, nyakkendő

– Akkoriban együtt tanultunk és sokszor együtt dolgoztunk Sajabó Máriával, aki szintén felszolgáló volt, no meg helyes, szép lány. Feleségül vettem, egy fiunk született, aki társával együtt jogi doktor, ügyvédnek készülnek. Én kezdő pincérkoromban sokat dolgoztam a híres Korona étteremben, ahol mindig elegánsan kellett megjelennünk: fekete nadrágban, fehér ingben, csokornyakkendővel. Ott sokat tanultam, csiszolódtam, nagyon jól éreztem magamat – mesélte Pastrovics Zoltán, akit tíz év után előléptettek: 1983-tól szerződéses üzletvezető lett a Nyíri Fészek vendéglőben.

– Nehéz évtized volt, hiszen nemcsak a több főút találkozásánál lévő épület volt nagy forgalmú, de akkoriban még ott volt a KGST piac is, sok árussal, főleg szekerekkel, amin aludtak az emberek. Reggel aztán kész téboly volt a Nyíri Fészek: oda jártak mosdani, borotválkozni a Búza téri piac árusai, s bizony, nem volt könnyű rendet rakni utánuk, mire jöttek a törzsvendégek.

– Ezt a tíz évet is átvészeltük, közben bővítettünk, nagyobb befogadóképességűvé tettük a Nyíregyháza legfrekventáltabb helyén lévő épületet, mely a magántulajdon korszakára 120 vendéget fogadott be klimatizált fő- és különteremmel. Részt vállalunk az utánpótlás nevelésében is, sok leendő vendéglátós nálunk gyakorolja a szakmát. Persze, az elsődleges szempont, hogy finomságokkal kedveskedjünk vendégeinknek. Ezt szolgálja, hogy elsősorban magyaros, házias jellegű ételeket készítünk, de a vegetáriánusok is találnak nálunk harapnivalót.

Gyertyafényes vacsoraest

– Népszerű szolgáltatás a házhoz szállítás, s akkor még nem beszéltem rendezvényeinkről: az esküvőkről, a ballagási fogadásokról, a név- és születésnapokról. Az idén februárban huszadik alkalommal adunk helyet a gyertyafényes vacsoraestnek, de számos konferencia színhelye a Nyíri Fészek, ahová szívesen járnak orvosok, tanárok, jogászok.

– Mindezek mellett figyelmet fordítunk alapítványok támogatására, s főleg arra, hogy áraink ne elriasszák, hanem maradásra késztessék egyre népesebb vendégkörünket.

