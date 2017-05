Így majálisoztunk mi Szabolcsban!

© Fotók: Racskó Tibor

Nyíregyháza – Nem sokan maradtak otthon a munka ünnepén Nyíregyházán: a Sóstói Múzeumfaluban idén is felállították a májusfát, a Bujtosi tónál is remek volt a hangulat, a kertvárosi piacon pedig galambreptetés, kutyás bemutató, látványos produkciók is várták a majálisozókat.