Így találhatsz könnyűszerrel pasit vagy csajt magadnak 2017-ben

2016 a mackós, „aputestű” férfiak és a szomszéd lányok éve volt, derült ki a Csajok Pasik tavalyi felméréseiből*. A helyesírási hibák és a túl szexi képek sem az adatlapokon, sem az üzenetekben nem számítottak menőnek. Az első randikon a szexszel ellentétben a csók szinte mindenkinek belefért, és az sem volt baj, ha a férfi virággal érkezett a találkozóra. A több mint 12 ezer ember megkérdezésével végzett felmérésekből arra is fény derült, hogy minél fiatalabb valaki, annál több szót használ a szeretkezésre, az extrém helyszínek közt pedig az autók hátsó ülése és a kilátó is meglepően népszerű volt. Íme, néhány tipp, hogy 2017-ben mindenkinek gördülékenyen mehessen a párkeresés.

Itt az új év, a fogadalmak és új fejezetek időszaka. Amennyiben éppen párkeresőben vagyunk, ilyenkor jó eséllyel találhatjuk meg a társunkat, ugyanis ahogy karácsony előtt, úgy az év elején is mindenki több időt tölt társkereséssel. A Csajok és Pasik online társkereső ezért összegyűjtötte a tavalyi év legizgalmasabb felméréseinek eredményeit, hogy a tapasztalatokat felhasználva 2017 elhozhassa nekünk az igaz szerelmet.

Az ideális nő és férfi

2016-ban a legtöbb nő George Clooney-t tartotta a legvonzóbbnak, őt követte Johnny Depp, a harmadik pedig Ryan Gosling lett. A pasik kedvence a válaszok alapján Scarlett Johansson, Katy Perry és Jennifer Lawrence voltak. Ezzel szemben kiderült, hogy a csajok többsége mackós, „aputestű” férfit, öltönyös üzletembert vagy pedig klasszikus macho pasit keresett magának, a férfiak pedig elsősorban a „szomszéd lány-típusra” vágytak, de sokan szerették a sportos csajokat is. Mindez nagy valószínűséggel 2017-ben sem lesz másképp, úgyhogy a hipszter-stílust és a Barbie babás külsőt továbbra is jobb lesz hanyagolni.

Érdekes tény, hogy a válaszadók közel fele szerint mindig a balatoni fesztiválokon vannak a legjobb csajok és pasik, ám ennek ellenére a többségnek (73%) egyáltalán nem volt még fesztiválon kezdődő kapcsolata.

Levelezési etikett

Az online társkeresők szerint 2016-ban egyértelmű volt a szabály: add önmagad, ne legyél túl rámenős és eleinte bánj óvatosan a pikáns üzenetekkel! Íme néhány tipp, amit idén is jobb megfogadni:

Küldj képet magadról, hisz egy megnyerő kép segíti az ismerkedést!

Használhatsz emotikonokat is az üzeneteidben, könnyebb velük érzelmet kifejezni.

Ügyelj a helyesírásodra, ugyanis a rossz helyesírás nagyon nem szexi!

Ne küldj szexi üzeneteket, kezdeti üzenetváltáskor tolakodónak hat!

Ne használj olyan rövidítést, mint a LOL vagy az OMG, ugyanis inkább ciki, mint menő!

Ne küldj több üzenetet, mielőtt válaszol a másik! A követelőzés nem nyerő.

Első randi: csók igen, szex nem

A Csajok és Pasik felmérései megcáfolták azt az előítéletet, hogy manapság már ciki virágot vinni az első randira. A nők 80%-a ugyanis kifejezetten szeret virágot kapni az első találkozón, úgyhogy az a férfi, aki biztosra akar menni, 2017-ben is nyugodtan vegyen egy szál rózsát. A pasik azzal sem foghatnak majd mellé, ha ők állják a számlát, a csajok 82%-a ezt kisebb-nagyobb mértékben, de el is várja.

Az első találkozó után a férfiak 86%-a, a nők 75%-a szerint fér bele a csók. A férfiak felével szemben viszont a nőknek csak alig 10%-a van benne egy jól sikerült első randi után a szexben, ezt 2017-ben sem árt szem előtt tartani!

Szex, szex, szex

A felmérésekből kiderült, hogy minél fiatalabb valaki, annál több szót használ a szeretkezésre (például: szexelés, kamatyolás, prütykölés), a vulgáris szavak pedig egyáltalán nem népszerűek (3%).

De vajon hányszor és hol szeretkeznek a magyar csajok és pasik? A válaszadók közel háromnegyede szerint egy ideális párkapcsolatban hetente többször, 20%-uk szerint naponta szeretkeznek a párok. 2016-ban a legnépszerűbb országok Németország, Horvátország, Ausztria és Olaszország voltak, de Hollandia és Spanyolország is benne volt a top 10-ben. Az extrém helyek közt az autó és a lift vezetett, de a lépcsőházak, medencék, buszok, játszóterek, sőt, még a kilátók is közkedveltek voltak, úgyhogy nagy valószínűséggel sokak számára 2017 is kalandos év lesz.

Arra a kérdésre, hogy hány férfival, illetve nővel feküdtek már le, az online társkeresők zöme (28%) azt válaszolta, hogy 6-10, de a nők esetében a 2-5, a férfiaknál pedig a 11-20 partner sem ritka. Minden hetedik nő és minden hatodik férfi 21-40 partnerről számolt be, utóbbiak fele szerint pedig az is elfogadható, ha valaki fizet a szexért.

„Jobbat érdemelsz”

Tavaly a csajok 15%-ától nem személyesen, hanem chaten vagy Facebookon vettek búcsút, ötödüket pedig egyszerűen csak nem keresték többé. A szakítások leggyakoribb okai az elhidegülés (30%), az érzés, hogy nem illettek össze (27%) vagy a megcsalás (20%) voltak. Az is egyértelművé vált, hogy a szakításokat inkább a csajok kezdeményezik, 70%-uk mondta, hogy ők vetettek véget korábbi kapcsolataiknak, és a férfiakkal ellentétben számunkra szinte kizárt a szakítás utáni szex.

A Csajok és Pasik arra is kíváncsi volt, hogy mik voltak azok a legrosszabb szakítós indokok, amiket idén is jobb lesz elkerülni. A „nem benned, hanem bennem van a hiba”, a „te jobbat érdemelsz” és a „nem vagyok elég jó neked” egyértelműen a legcikibb szövegeknek számítottak, mind a csajok, mind a pasik szerint.

A Csajok és Pasik felméréseiből kiderült, hogy tavaly a társkereső csajok 96%-a, a pasiknak pedig közel 90%-a komoly kapcsolatot keresve regisztrált online társkeresőre. Nagy valószínűséggel ez 2017-ben sem lesz másképp, úgyhogy társkeresésre fel!

*A felmérések összesen 12 303 fő megkérdezésével készültek a Csajok és Pasik felhasználói körében 2015 és 2016 októbere között.

Forrás: prex.hu

Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Tanulságok és tippek 2016 legizgalmasabb társkeresős tényeit alapul véve.

