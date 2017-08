Szakértők szerint a kánikulában jobban tesszük, ha inkább a légkondicionált konditermet és a futópadot választjuk, de ha mégis a természetben szeretnénk kocogni, ezt mindenképp a még aránylag hűvös hajnali órákban tegyük! Még hajnali futás esetén is fontos a fényvédelemről gondoskodnunk. Hiába futunk árnyékban, a káros UV-sugarak úgy is ártanak a bőrünknek – kenjük be magunkat naptejjel, és ha tehetjük, viseljünk baseballsapkát is!

A nagy melegben felejtsük el az elasztikus, testhez simuló leggingseket és topokat és pólókat. Válasszunk helyettük laza sortot és lenge felsőt! Zokniból is jó minőségűt viseljünk, ami hagyja szellőzni a lábainkat! Sokan azért nem visznek magukkal folyadékot a futáshoz, mert kényelmetlen, nem tudják hol tárolni és zavarja őket. De ebben a hőségben ez nem lehet kifogás. Ilyenkor muszáj pótolni a folyadékot – írja a ridikul.hu.

KM

