Ima az egészségért

Az egészségügy egy piramis, melynek a csúcsán az orvosok állnak. De mint tudjuk, hiába a csúcs, ha nincs alatta az az alap, mely tartja a súlyt, „viszi a hétköznapokat”. Kevés az, akinek még ne lettek volna egészségügyi gondjai. És természetes, hogy a gyógyulásához azoknak az elhivatott embereknek a segítségét kéri és várja, akik erre esküt is tettek. A legtöbbször nincs is ezzel baj, de előfordulnak gondok is. A remény, a bizalom éltet, míg a reménytelenség, a „tárgyként” kezelés a kilátástalanságba taszít. A betegségben nagyobb szükség van mások támogatására, együttérzésére, mint általában. Ha van, ki mellettünk áll, irányt mutat, könnyebb a haladás akár a végső cél felé is.

Emberi tényező – igen, de azért más is számít. A mindent felügyelő gazdának, az ország vezetésének azt kell cselekednie, amit mond! Mert valljuk be, sokszor ha közel kerül valaki egy-egy egészségügyi intézményhez, rosszak a tapasztalatai. Nincs elég munkaerő, sokat kell várni, türelmetlenek a dolgozók. Tudom, mindenkinek a maga baja a legnagyobb, de ha azt látja, hogy a legjobb szakemberek egy része külföldön kamatoztatja tudását, ott, ahol nincs hálapénz, ahol nem kell bezárni osztályokat létszámhiány miatt, ahol a „protokoll” szerinti vizsgálatokra nem kell hónapokat várni, kicsit elkeseredik. Persze, ünnep van, így legyünk hálásak az itthon maradottaknak és imádkozzunk, hogy ne legyünk betegek.

– Dankó Mihály –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA