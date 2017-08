Íme a Kelet-Magyarország-csoport átigazolói

Végül, de nem utolsósorban a megyei másodosztály Kelet-Magyarország-csoport átigazolási csemegéi között böngészünk. Na, de előbb nézzük szét edzőfronton! Mikes Ferenc (Vámosoroszi), Szilágyi Sándor (Csenger) és Varga Attila (Kocsord) mellett mindjárt két Szabó István kockáztat ősz hajszálakat az aktuális bajnoki évadban. Egyikük az újonc Jánkmajtist, druszája a Mérk-Vállajt segítheti minél „izmosabb” teljesítményhez.

Első blikkre erős a gyanú, hogy a Csenger húzott bele legjobban a játékospiacon. Olyannyira, hogy a szatmáriak alighanem ráhajtanak a feljutás kiharcolására. Momentán megjósolhatatlan, ki tehet keresztbe nekik, főként, hogy a többi egyesületnél is zajlott az élet. A Tisztaberek például az előző évad országos gólkirályával, Balás Gergellyel tarthatja rettegésben az ellenfeleket, aki az ugyancsak pengés Costea Petruval egyetemben érkezett a debütáló Jánkmajtistól.

A jelek szerint Nyírmeggyesen is ráuntak az utóbbi idők halvány előadására: többek mellett kisebb hadseregnyi mátészalkai labdarúgóval „gyúrtak rá” a remélt jó szereplésre. Megpendíthető továbbá, hogy a Beregdaróc is feljebb tornázhatja magát a tabellán soros idényben, legalábbis „megácsolták” (két Áccsal a csapatban nyomulhatnak…) ennek esélyét. A Kölcse, Mérk-Vállaj, Vámosoroszi triónak is nyilván osztanak majd lapot, az pedig, hogy melyik gárda fog betlizni mezőny tagjai közül – hamarosan kiderül.

Beregdaróc

Távozott: Veress Csaba (Tarpa), Ábrán Gergő, Ábrán Csaba, Rózsa Dávid (mindhárom Barabás)

Érkezett: Ács Gábor, Derceni Béla, Szalai Béla (mindhárom Dombrád), Ács Szabolcs (Bozsik Akadémia)

Csenger

Távozott: Sopota Szebasztian (Jánkmajtis), Varga Krisztián, Tősér János, Iricsek Dávid, Somlyai Alex (mindannyian Tyukod), Ilbán Mihály (Kölcse), Geletey Zoltán (Fehérgyarmat), Korponai Krisztián (abbahagyta), Bodnár Béla (Vámosoroszi)

Érkezett: Balogh János (Debreceni VSC), Balogh Árpád, Bodó Richárd, Pankotai István, Osváth Sándor, Rigó Attila (valamennyien Fehérgyarmat), Balogh Zsolt (Jánkmajtis), Pálfi István (Baktalórántháza), Szegedi Gergő (Terem)

Csengersima

Távozott: Varga György (Tyukod), Bodó Krisztián, Meczner Csaba, Póti Tibor, Juhász Péter (mindannyian Pátyod),

Érkezett: Horváth Tamás (Tyukod), Rosu Florin (Mérk-Vállaj), Szeles Roland (Románia), Salagean Norbert (Terem), Asztalos Gergő (Kótaj), Ambrus Dávid (Hodász), Andrea Torresan (újrakezdte), Gál Roland (Pátyod), Ötvös János (Pátyod)

Jánkmajtis

Távozott: Balás Gergely, Costea Petre, Szabó Péter (mindhárom Tisztaberek) Balogh Zsolt (Csenger), Varga Dávid, Zámbó Sánmdor, Tóth Valentin (mindhárom Szamossályi), Csernyi Barna (Csegöld)

Érkezők: Mikulka Demeter, Balogh Sándor (mindkettő Milota), Sopota Szebasztian (Csenger) Korponai Imre (Cégénydányád) Losonczi Bence (Fehérgyarmat), Balogh Márk Varga Zoltán, Sólyom Marcell, Czeglédi Péter (mindannyian Fehérgyarmat U19), Homoki Gábor (Túrricse), Kóczé Szabolcs (Fehérgyarmat)

Kocsord

Távozott: Fehér Gábor (Csengerújfalu)

Érkezett: Disznós Gusztáv (Nyírcsaholy), Horváth Áron (Mátészalka), Varga Gyula (újrakezdte), Varga Csaba (újrakezdte), Horváth Benjamin (újrakezdte)

Kölcse

Távozott: Sztáraszta Ferenc (Tiszakóród), Botos Viktor (Szatmárcseke), Szverenko Ernő (?)

Érkezett: Máté Gábor (Vámosoroszi), Ilbán Mihály (Csenger), Gyurkó János (újrakezdte), Tóth Róbert (Tuzsér)

Mérk-Vállaj

Távozott: Osváth Zalán, Lehoczky Rajmund, Szimuly Gergő (mindhárom Nyírcsaholy), Rosu Florin (Csengersima), Boros Vlad (Románia), Cégényi Attila (munkahelyi elfoglaltság miatt), Fülöp Zsolt (Piricse)

Érkezett: Bégány Martin (Tyukod), Antal Zoltán (Nyírcsaholy), Gergely István (Nyírmeggyes), Petrohai László (Nagyecsed), Rostás László (Nagydobos)

Milota

Távozott: Mikulka Demeter, Balogh Sándor (mindkettő Jánkmajtis), Antal József (Nagydobos)

Érkezett: –

Nábrád

Távozott: Mercz János (Hermánszeg), Jakab Tamás (Tunyogmatolcs), Kondor Gábor (?)

Érkezett: Banga József (Hermánszeg), Ráski Béla (újrakezdte), Kemenczei János (Fehérgyarmat)

Nyírcsaholy

Távozott: Bégány Gergő (Nagydobos), Mező Attila (Nagykálló), Antal Zoltán (Mérk-Vállaj), Disznós Gusztáv (Kocsord)

Érkezett: Osváth Zalán, Lehoczky Rajmund, Szimuly Gergő (mindhárom Mérk-Vállaj), Varjasi Károly, Lengyel László (mindkettő Encsencs), Csorvási Richárd (Terem), Kiss András (Nagydobos)

Nyírmeggyes

Távozott: Czibi Zsolt (DASE), Gergely István (Mérk-Vállaj), Palcsák Norbert (munkahelyi elfoglaltság miatt)

Érkezett: Angyal László, Puskás Dávid (mindkettő Nagyecsed), Rézműves Ferenc, Drabik Milán, Batizi-Pócsi Norbert, Dobai Tamás, Somos Mátyás (mindannyian Mátészalka), Gózner Károly (Nyírgyulaj), Kínál Gábor, Nemes Zoltán (mindkettő Nyírbátor)

Szatmárcseke

Távozott: Orsolyák Ádám (Túristvándi), Bőnyei Bertalan (munkahelyi elfoglaltság)

Érkezett: Algács Márk (Tiszakóród), Botos Viktor (Kölcse), Göbös Emil (Grosics Akadémia)

Tiszakóród

Távozott: Légrádi Gergő (Fehérgyarmat), Nagy Ákos (Napkor), Algács Márk (Szatmárcseke)

Érkezett: Sztáraszta Ferenc (Kölcse), Garda Endre (Túrricse)

Tisztaberek

Távozott: Fábián Gábor, Szabó Antal (mindkettő Vámosoroszi), Kiss Gábor (Hermánszeg), Makszim Gábor (Mátészalka)

Érkezett: Balás Gergely, Costea Petre, Szabó Péter (mindhárom Jánkmajtis)

Tyukod

Távozott: Horváth Tamás (Csengersima), Bégény Martin (Mérk-Vállaj)

Érkezett: Varga Krisztián, Tősér János, Iricsek Dávid, Somlyai Alex (mindannyian Csenger), Mezei Gyula (Ura), Varga György (Csengersima)

Vámosoroszi

Távozott: Bartha Krisztián (Fehérgyarmat, Máté Gábor (Kölcse), Somogyi László (Napkor), Franku Attila (Tunyogmatolcs), Bezzeg István (Kisar), Kiss Attila (?)

Érkezett: Fábián Gábor, Szabó Antal (mindkettő Tiszataberek), Bornemisza István (Nagyecsed), Bodnár Béla (Csenger), Baráth Gábor (Fehérgyarmat), Mikes Ferenc (Szamossályi)

