Impozáns számok

Az említett két esztendőben nem kevesebb, mint 1014 milliárdot hagytunk a boltokban, áruházakban tudatosan. Természetesen a legtöbbet az élelmiszerekre költöttük, amihez nem sok tudatosság kell, mert aki éhes, az ugye enni akar. Erre szerényen számítva is 360 milliárdot blokkoltak a szépséges pénztáros lányok, asszonyok. Lakásfenntartásra 237, szabadidő kihasználására 334, energiára, háztartási gépekre 18o milliárd forint szükségeltetett. S most tessenek figyelni: biciklik vásárlására 50 milliárdot költöttünk annak tudatában, hogy elkapta a kerékpárút-építési láz a településeket. Ahogy elnézem ezeket a számokat, összevont szemöldökkel gondolok azokra, akik kételkednek abban, hogy gazdasági sikereink révén egyre többen jobban élnek idehaza a felső tízezerben meg a középső rétegben, mint a rendszerváltás előtt. Tessenek csak visszagondolni arra, amikor éveket kellett várnunk egy autóra, vagy amikor csaknem egymásnak estünk egy pár fehér csirkéért a piacokon, a teherautóknál. Na ugye! Igaz ez akkor is, ha mostanában a kormányfő és egyes miniszterei nem tagadják, hogy elég sok még nálunk a szegény ember, akik közül százezrek elhúzták a csíkot a gazdagabb nyugatra. Itthon meg, ugye, mentőövként emlegetjük a közmunkát, s azt, hogy egyre több munkaerő hiányzik. Ráadásul egyesek csak a milliárdosokat emlegetik, akik szédítő gyorsasággal gazdagodtak.

Javaslom, hogy irigykedés helyett legyünk mi is tudatos vevők, aztán majdcsak lesz valahogy.

– Angyal Sándor –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA