Ingatlanközvetítővel, vagy anélkül? Íme a tapasztalatok!

Az ingatlanvásárlás vagy -eladás nem éppen gyerekjáték: milliók forognak kockán, és a döntéseink akár az egész hátralévő életünkre kihathatnak.

A Központi Statisztikai Hivatal 2015-ös kutatásából kiderült, hogy a tulajdonosok átlagosan kétmillió forinttal árazzák túl a lakásukat, de nemcsak az ezernyi tényező befolyásolta, megfelelő ár meghatározása, hanem a vevő megtalálása és az adminisztrációs teendők is komoly kihívás elé állítják a témában járatlan polgárokat.

A tavasz beköszöntével felpörgött a lakáspiac is, ezért utánajártunk, mire érdemes figyelni, milyen kockázatokkal járhat egy-egy ingatlan eladása vagy éppen megvásárlása.

– Pénzt és időt nyerhetnek azok, akik szakemberek segítségét kérik, és az sem mellékes, hogy mennyi idegeskedést, sőt jogi hercehurcát kerülhetnek el ezzel – tudtuk meg Fehér Attilától, a Duna House Nyíregyháza értékesítési vezetőjétől, aki érvekkel is alátámasztotta a kijelentését.

Harman Tibornak ugyanakkor nincsenek jó tapasztalatai az ingatlanközvetítőkről. Mint elmondta, eddig kizárólag az internetes hirdetései és a kertkapura akasztott tábla vonzották az érdeklődőket, ráadásul ezekkel a megoldásokkal azt is elkerülheti, hogy milliós jutalékot kelljen fizetnie a szakembereknek.

A tavasz beköszöntével beindult a lakáspiaci szezon is, március első felében ugrásszerűen megnőtt a kereslet.

Mondhatnánk, hogy a saját malmára hajtja a vizet, Fehér Attila azonban alaposan alá is támasztotta a kijelentését.

Mondhatnánk, hogy a saját malmára hajtja a vizet, Fehér Attila azonban alaposan alá is támasztotta a kijelentését.

Tisztázott jogi háttér

– Jellemző, hogy a magánhirdetők túlárazzák az ingatlanokat, ezért azok hosszú hónapokig, vagy akár évekig sem kelnek el. Minden kollégánknak van értékbecslői képesítése és piaci tapasztalata, ezért ha kell, „lerángatjuk” az ügyfeleket a földre, így időt nyernek. A másik véglet, az alulárazás sem ritka – ebben az esetben szakértő segítségével milliókat nyerhet az eladó – magyarázta az értékesítési vezető.

– Aki hozzánk fordul, kizárólag tisztázott jogi hátterű ajánlatokat kap – utalt az olyasféle bonyodalmakra, amikor nem minden tulajdonos – például válófélben lévő házastárs – kívánja eladni az ingatlant, az ingatlanszakjogászok fontosságát pedig egy vakbélműtétre vállalkozó fogorvos példájával érzékeltette. – Sokak kérik ismerős jogász segítségét ingatlan-adásvételhez, holott ez egy külön szakterület, és ha valaki jártas benne, egyaránt szolgálja a vevők és az eladók érdekeit. Az sem mindegy, hogy az ügyfél mennyi időt spórolhat az adminisztrációs teendők kapcsán és a komolytalan érdeklődők kiszűrésével. A hirdetések tartalmi és formai kérdéseinél nem elhanyagolható a tapasztalat, a profi, mégis valóságot visszaadó képekről nem is beszélve – említett újabb szempontokat a Duna House munkatársa.

– Egyre többen bíznak a pénzintézetekben, és vállalják a hitelt. Egy ingatlanközvetítő számukra is komoly előnyöket kínál: mi például az összes pénzintézettel leszerződtünk, így a betérők egy helyen, szakértői segítséggel választhatnak az összes ajánlat közül, méghozzá esetenként olyan kedvezményekkel, amelyeket másutt nem kapnának meg. A csokügyintézésben ugyancsak segítünk – tette hozzá a szakember, aki arra is figyelmeztetett: a csok- és hitel­ügyek szempontjából nem mindegy, hogy miből épült az adott ház.

Biztos, ami biztos

– Többet vártam tőlük, csalódtam az ingatlanosokban – zárta beszélgetésünket Harman Tibor, aki több nyíregyházi irodát is megbízott a megörökölt kertvárosi szülői ház eladásával, a motivált értékesítők azonban egyetlen komoly ügyfelet sem hoztak a portára. – Édesanyám és édesapám halála után a húgommal fél éve úgy döntöttünk, meghirdetjük az üresen maradt, korábban komoly felújításon átesett, kétszobás, kertes családi házat. Én évtizedek óta Pécsen élek, a testvérem Budapesten, a költséges ingázásnak és lakásfenntartásnak nem láttuk értelmét, ezért megbíztunk pár – kizárólagosságot nem, de három–hat százalék jutalékot kérő – ingatlanirodát az eladással. Én – biztos, ami biztos alapon – a kertkapura is kitettem az eladó táblát és az elérhetőségeimet, valamint az interneten is feladtam néhány hirdetést, képes-szöveges bemutatót mellékelve a barátságos irányár mellé. Láss csodát: a jó pénzért dolgozó ingatlanirodáknak egyetlen komoly vásárlót sem sikerült eddig felkutatniuk, valamennyi érdeklődő a világhálón vagy a drótkerítésen csüngő üzenetre kapta fel a fejét – mesélte a Nyíregyházáról elszármazott üzletember, hozzátéve: az éberség és a megfontoltság százezreket, milliókat érhet.

– Előfordulhat, hogy egyes közvetítőirodák exkluzív, nyakatekert jogi megfogalmazásoktól hemzsegő megbízási szerződéseket tolnak az eladók orra alá, gyors, azonnali aláírást sürgetve, s csak később, az apró betűs részből derül ki, hogy voltaképpen kizárólagosságot kértek. Ez azt jelenti, hogy bárki értékesíti is az ingatlant, mindenképpen tartja majd a markát az iroda a jutalékért, ami 15–20 milliós vételár esetén akár az egymillió forintot is elérheti.

