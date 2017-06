Olimpiai sportágban, felnőtt világbajnokságon legutóbb 2001-ben szerzett világbajnoki érmet megyebeli sprtoló, akkor a súlyemelő Feri Attila lett bronzérmes lökésben. Ezüstérmet pedig Kovács Rita nyert 25 kilométeres hosszútávúszásban, 1994-ben, a római világbajnokságon.

Miután a kosárlabda 3×3 változata olimpiai sportág lett, és 2020-ban Tokióban be is mutatkozik az ötkarikás programban, ebbe a sorba illeszkedik Papp Klaudia ezüstérme, amit a múlt heti nantes-i világbajnokságon szerzett. Klubja, a Nyíregyházi Kosársuli elöljárói meg is adták a módját az ünneplésnek, az Anno 1366 Étteremben köszöntötték a friss vb-ezüstérmest és a szüleit.

Másodosztályú klubcsapatból bármilyen válogatottba bekerülni, önmagában nagy bravúr, olyanba meg főleg, amelynek a keretét négy játékos alkotja. Hogy került a 3×3-as válogatott közelébe?

Papp Klaudia: A május közepén kezdődő felkészülés előtt egy hónappal keresett meg Károlyi Andrea vezetőedző, és természetesen örömmel mondtam igent. Ezzel együtt kettős érzéseim voltak, hiszen az amatőr NB I-es bajnokság még tartott, és éremhez szerettem volna segíteni a csapatomat, valamint a Debreceni Egyetemen a szorgalmi időszak befejezése és a vizsgaidőszak várt rám. Nem szerettem volna kihagyni ezt a lehetőséget, és végül a klubedzőmtől, Farkasinszki Gyulánétól, Ibolya nénitől és az egyetemtől is megkaptam az engedélyt. Hozzáteszem, a Nyíregyházi Kosársuli hátralévő meccsein így is pályára léptem, ez lelkiismereti kérdés volt nálam, azokra a napokra megszakítottam az edzőtáborozást. Azt igazából nem tudom megmondani, hogy Károlyi Andrea figyelmét mivel hívtam fel magamra, annyit mondott, elsősorban az U23-as válogatottba hívott, de hozzátette, be lehet kerülni az elsőszámú csapatba is.

Be is került, és derekasan helytállt, olyannyira, hogy a világbajnokság valamennyi mérkőzésén a kezdősorban kapott helyet. Miként élte meg a nantes-i napokat?

Papp Klaudia: Kívülről talán úgy tűnhet, hogy dzsemborijellege van a versenynek, de nem szimpla szórakozás volt, hanem kőkemény világbajnokság, amelyen minden csapat nyerni akart és küzdött az utolsó leheletéig. Az oroszok elleni első mérkőzést túlizgultuk, és csapatkapitányunkra, Theodorán Alexandrára is nagy terhet raktunk, hiszen ő volt az, aki évek óta tagja a válogatottnak, mi, a többiek újoncok voltunk. A vereségtől nem törtünk meg, és a többi csoportmeccset megnyertük, köztük a németek ellenit is, amelyen a továbbjutásunk múlott. Elbírtuk a terhet, talán azon a mérkőzésen nyújtottuk a legjobb teljesítményt.

Aztán jött az egyenes kiesés szakasz, az olaszok elleni meccs sem volt sétagalopp, de ami az ukránok elleni elődöntőben történt… Mi játszódott le a fejében, miközben a játékvezetők az utolsó pillanatokban elengedett, végül győztes tripladobás felvételét videózták?

Papp Klaudia: Az olaszok elleni meccstől azért tartottam, mert előtte három edzőmeccset is játszottunk velük, és az első kettőnél alaposan nekünk rontottak. Tudtuk jól, ha agresszíven védekezünk, akkor abból jó támadásokat vezethetünk, és meg tudjuk törni az ellenfelet. Ez be is jött. Az ukránok ellen óráknak tűntek azok a másodpercek, amíg videóztak a bírók, életem legizgalmasabb pillanatait éltem át. Leírhatatlan érzés volt, amikor megadták a kosarat, amivel a döntőbe jutottunk. Közben az edzőink nyugtattak bennünket, és már a hosszabbításban követendő taktikáról instruáltak bennünket.

Tegyük hozzá, hogy ebben a sportágban, miként a teniszben az edző nem a kispadon ül, és nem lehet vele kommunikálni…

Papp Klaudia: Ezt valóban szigorúan nézik, de azt a helyzetet azért ki lehetett használni. Szurkolóként persze buzdíthatnak bennünket, de semmi olyat nem tettek, ami sportszerűtlen lett volna.

A döntő előtt már biztos volt az érem. Ez adott egyfaja felszabadultságot?

Papp Klaudia: A meccs előtt arról beszéltünk, hogy nincs mit veszítenünk, megvan az érem, jöhet az örömjáték. Nagyon elfáradtunk a végére, talán ezért nem sikerült visszavágnunk az oroszoknak. Jó lett volna nyerni, de nagyon tudtunk örülni az ezüstéremnek is.

Lehet azt mondani, hogy ezt a játékot önnek találták ki? Hiszen a tíz perces mérkőzések során hatalmas a rohanás, ami mindig is a stílusa volt.

Papp Klaudia: Ki merem mondani, hogy megállom a helyem a sportág ezen válfajában, mert elég jó a reakcióképességem és szeretem az egy egy elleni játékot is, úgyhogy tényleg testhezálló számomra a 3×3-as játék. Akadt meccs, amikor kevesebb pontot dobtam, máskor többet, de voltak olyan szituációk, amikor az én kosarammal lendültünk át a holtponton. Az elején nekem is szoknom kellett a szerepkörömet, hogy irányítóként egyensúlyban legyen a társak kiszolgálása és az akciók befejezése, no meg a védekezés.

Miként élte meg, hogy Medgyessy Dóra érkezésével kimaradt az andorrai Európa-bajnoki selejtezőn szereplő csapatból?

Papp Klaudia: Tudtam előre, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, akkor Medgyessy Dóri jön a helyemre, úgyhogy ismertem a forgatókönyvet. Miután a „nagypályás” válogatott kiesett az Európa-bajnokságon, a csapat irányítója csatlakozott hozzánk, ő ezt meg is érdemelte, hiszen a tavalyi Európa-bajnok 3×3-as válogatott egyik legjobbja volt. Semmilyen rossz érzés nem volt bennem emiatt, elégedett vagyok azzal, hogy tagja lehettem a világbajnokságon szereplő csapatnak. Az amszterdami kontinensbajnokságra is az a négy lány utazik, aki kiharcolta a részvétel lehetőségét, úgyhogy erre a nyárra számomra véget ért a 3×3-as időszak, de távlatilag van vele tervem.

Gondolt már az olimpiára is?

Papp Klaudia: Az még nagyon messze van, de jó érzés olimpiai sportágban világbajnoki érmesnek lenni.

Mit tartogat a „nagypályás” folytatás? Marad Nyíregyházán?

Papp Klaudia: Igen, egy évet még biztosan, azalatt befejezem a gyógytornász szakot az egyetemen. Semmiről nem késtem még le, ajánlataim már most vannak az azt követő bajnoki szezonra élvonalbeli csapatoktól, úgyhogy nem aggódom.

Van kikre büszkének lenni

Hosszú percekig ölelték egymást, és közben csillogott a szemük. Papp Klaudia Farkasinszki Gyuláné nyakába borult a szerdai találkozón, hiszen rengeteget köszönhet edzőjének. Ehhez a férj, az NYKS elnöke, Farkasinszki Gyula viccesen hozzátette: a lányok sportoltatására rengeteget áldozó, gyermeküket nap mint nap Újfehértóról Nyíregyházára fuvarozó szülők most már talán belátják: nem csak gyermekmegőrzésre volt jó az edzések másfél órája…

A kosarazást gyermekként egyszer abbahagyó és a futballba is belekóstoló Papp Klaudia vb-ezüstérme a klub eddigi legnagyobb sikere, ráadásul egy másik saját nevelésű játékosuk, Krivacsevics Tijána a „rendes” Európa-bajnokságon vett részt. Farkasinszkiék a csehországi Hradec Kralovéban a helyszínen szurkoltak a magyar csapatnak és Tinának.

KM-BT

