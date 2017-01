Irány a Mars

Cernan halála emlékeztet: az Apollo–17 küldetése óta eltelt majd’ fél évszázad is kevés volt ahhoz, hogy túlszárnyaljuk – vagy akár megismételjük – az emberiség egyik legnagyszerűbb eredményét. A Föld népesedési adatait látva, erőforrásaink felhasználásának és környezetünk pusztulásának ütemét figyelembe véve nyilvánvaló: mihamarabb találnunk kellene egy mentőbolygót, csakhogy a hidegháborús versengés elmúltával a nagyszabású űrprogramok is háttérbe szorultak.

Senki sem sejti, mi sül ki az újra fegyverkező Oroszország és az elefántot a porcelánboltba küldő USA kapcsolatából, nem is beszélve Kínáról. Én azt várom a nagyhatalmaktól, hogy – akár versengéssel, akár összefogással – végre fosszák meg Cernant a címétől, és juttassanak embert a Marsra.

– Hoványi Péter –

