Írótábor Tokajban – Szabolcs megyei irodalmáraival

Az irodalmárok tanácskozásán arra keresik a választ, hogy napjainkban melyek a hatékony eszközök és csatornák irodalmunk népszerűsítésében. A tokaji gimnáziumban megnyitották a Petőfi Irodalmi Múzeum „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” című kiállítását. A tanácskozás pénteken a helyi gimnáziumban folytatódik, de az összejövetelt számos rendezvény és kirándulás is színesíti. Lesz emléktábla-avatás, valamint bemutatkoznak napjaink irodalmi folyóiratai, köztük a Nyíregyházán megjelenő Vörös Postakocsi is. Megyénkből többen is – például Jánosi Zoltán, Kürti László – kaptak meghívást a magyar irodalmi élet egyik legrangosabb országos találkozójára.

KM

