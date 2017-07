Ismét a dobogón!

Magyar Autocross Országos Bajnokság

Palotás Péter – Mitsubishi Colt EVO

Szeghalom – 2017.07.08-09.

Levianus Motorsport

Szeghalmon ott folytattad, ahol Molca-n abba hagytad. Mármint a kupagyűjtést. Ismét harmadik lettél, igaz egész nap neked állt a zászló. Immár a harmadik Autocross Országos Bajnoki futam van mögötted. Miként értékeled a Szeghalmi meneteledet?

– Az időmérőn és az előfutamokon is nekem állt a zászló, sikerült mindenkit magam mögött tartani, ehhez hozzájárult, hogy nagyon jó volt az autó és a pálya is számomra ideális állapotban volt. Már a rajtnál sikerült előnyre szert tennem és ezt meg is tudtam tartani az előfutamokon, sőt körről körre tudtam növelni az előnyömet. Ez nagy lendületet adott a döntőhöz.

Milyen is az, amikor neked áll a zászló?

– Nagyon jó érzés mikor elsőnek intenek le és már rádión hallom a csapat elismerését.

Mi történt a döntőben?

– A döntő előtt – szerintem túlzottan – fellocsolták a pályát, ami így olyan lett néhol, mint a jég. A gumi is tele ment sárral az ismerkedő körön, így nem sikerült a rajtot sem úgy elkapni ahogy szerettem volna, sajnos többször megforogtam, de próbáltam menteni a menthetőt, de így is csak a dobogó harmadik helyét sikerült elcsípni.

Ha újra rajtolhatnál mit is tennél másképp a “cél” érdekében?

– A száraz íveken próbálnék meg menni, még ha azok nem is az ideális ívek, de nagyobb lehet a tempó és kisebb az esély a megcsúszásra.

Legközelebb hol láthatunk a Mitsubishi Colt EVO-val?

– Túrkevén ott leszünk!

Partnereimnek köszönöm a segítséget!

– Hajósi Miklós –

