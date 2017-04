Ismét a ráadásban bukott el a Szpari

Le a kalappal az előtt a néhány száz néző előtt, aki a kellemetlen időben kíváncsi volt a Szpari újabb hazai meccsére. A találkozó előtt a napokban elhunyt Czeczeli Károlyra emlékeztünk, majd útjára indult a labda.

A Budaörs alkalmasnak tűnt arra, hogy az öt zsinórban elszenvedett vereség után végre győzelemnek örülhessenek a a piros-kék hívek és persze a vezetők és játékosok. Az első félidővel nem is volt nagy gond, néhány tetszetős akciót is vezetett a nyíregyházi csapat a játékrész hajrájában pedig Rudolf Gergely a hálóba is talált.

A folytatásban aztán már előjöttek a problémák. Adódott ugyan egy-két hazai lehetőség, ám egy órányi játék után Hermány Bencének kellett bravúrt bemutatnia. A budaörsiek egyre inkább mezőnyfölénybe kerültek, mert a hazaik érthetetlenül visszaálltak és kontrákkal próbálkoztak. Sikertelenül. A rendes játékidő letelte előtt néhány perccel Kinyik Ákos lövése a felső lécről vágódott a gólvonalon kívülre, ezt még megúszta a Szpari. Aztán a ráadás utolsó, ötödik percében már nem sikerült, mert egy kapu előtti kavarodás végén egalizálni tudtak a vendégek. Joggal örültek az így talált egy pontnak, míg a hazaik fontos kettőt veszítettek. Miként Balmazújvárosban, ismét a hosszabbításban kaptak gólt, ami a két meccsen három pontba került.

KM-ML

Nyíregyháza Spartacus-Budaörs 1-1 (1-0)

Városi Stadion, 700 néző, v.: Kovács (Szalai, Máyer)

Spartacus: Hermány – Szokol, Rubus, Máté, Farkas – Holdampf, Kártik – Kónya (Harsányi, 71.), Rudolf (Tamási, 90.), Szécsi – Dragóner (Sinanovic, a szünetben). Vezetőedző: Véber györgy.

Budaörs: Vajda, Wild, Kinyik, Tányéros, Papp – Marques (Horváth R. (83.), Csobánki (Deli, 60.), Sajbán Miklós, Stieber (Csillag, 81.) – Petró, Sajbán Máté. Szakmai igazgató: Bognár György.

Gól: Rudolf (1-1) a 43., Sajbán Miklós (1-1) a 95. percben.

43. perc: Holdampf passzolt jobbra Kónyához, aki 14 méterről a kapu elé lőtte a labdát, amit Rudolf öt méterről, becsúszva passzolt a kapuba, 1-0.

95. perc: A hazai kapu előtt pattogó labdát végül Sajbán Máté négy méterről lőtte a kapuba, 1-1.

Véber György: – Gyámoltalanul kezdtünk, aztán volt néhány jó akciónk és lélektanilag a legjobbkor szereztünk gólt. Szünetben felhívtam a figyelmet a hibákra, aztán a második félidőben a csapat önmagától visszaállt és ismét a hosszabbításban, szilveszteri kabaréba illő gólt kaptunk.

Bognár György: – Rászolgáltunk a döntetlenre. Nem játszottunk jól, de nagy erőket mozgósítottunk, a hosszabbításban pedig szerencsénk is volt.

