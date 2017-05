Ismétlés a tudás atyja, avagy a szatmáriak sem jártak rosszul

Futsal. Négyből négy. Csak azért nem több, mert egyelőre ennyi fordulót rendeztek a futsal élvonal alsóházi rájátszásában. Vagyis, a Nyírgyulaj továbbra is hibátlanul menetel. A nyírségiek alig több, mint egy hete a fővárosban is elagyabugyálták a Ferencvárost: ismétlés a tudás atyja, így hát megtették ezt még egyszer – immár hazai pályán. A Lovas-legénység így nem csupán megőrizte makulátlan mérlegét, mindemellett a különbséget is hizlalta a második helyre fellépett Bőnnyel szemben,

Ugyanakkor eltiltás, sérülés és egyéb elfoglaltság miatt a Csenger NB II-es együttesének több frontembere hiányzott a felsőházi rájátszás aktuális, Kazincbarcikai Ördögök elleni idegenbeli bevetésről. A vendégek kétgólos hátrányból egyenlítettek a második félidőben, mégsem úszták meg vereség nélkül a szikrázó, parázs hangulatú borsodi túrát: mert bár nagyot küzdöttek, hat perccel a befejezés előtt a házigazdák gyötörték be a győztes „dugót”. Noha a Szilágyi-legénység zsinórban hatszor nyert, a legutóbbi két mérkőzést elvesztette, még mindig őrzi az első pozíciót, mivel a nagy rivális DEAC elbukta a Berettyóújfalu II. elleni meccsét. Két körrel a befejezés előtt így változatlanul a Csengernek áll a zászló, amely legrosszabb esetben is ezüstérmet szerez.

KM-KT

Futsal

NB I., alsóházi rájátszás, 4. forduló

Nyírgyulaj KSE–Ferencváros 4-2 (1–0)

Nyírbátor, 300 néző, v.: Szabó F., Takács I.

Nyírgyulaj: Pallai G. – Angyalos A., Siska G., Nagy I., Sánta J. Csere: Opre R. (kapus), Orosz D., Szabó Á., Tóth B., Fekete G., Gömze A., Faragó L. Játékos-edző: Lovas Norbert.

Gól: Nagy I. 3, Sánta J., illetve Horváth B., Safar.

További eredmény: Bőny–Göcsej Zalaegerszeg 5–3

Az állás: 1. Nyírgyulaj 17 pont, 2. Bőny 8, 3. FTC 6, 4. Göcsej-Zalaegerszeg 3.

NB II, Keleti csoport, felsőházi rájátszás, 8. forduló

Kazincbarcikai Ördögök–Csenger 3–2 (2–0)

Kazincbarcika, 200 néző, v.: Gál P., Molnár R. Csenger: Szabó J.. – Pálfi I., Balogh Á., Osváth S., Gaál K. Csere: Juhász S. (kapus), Katona P., Geletey Z., Szilágyi L., Juhász N., Devits Á. Edző: Szilágyi Sándor.

Gól: Pálfi I., Gaál K.

A felsőházi rájátszás állása: 1. Csenger 23 pont/5 pontot hozott az alapszakaszból, 2. DEAC 21/7, 3. Kazincbarcikai Örödögök 15/4. 4. Kincsem Lovaspark 12/3,4. Mag-Log Team 11/2, 6. Berettyóújfalu 8/1.

