Ismétlés a tudás atyja: legyőznék a Tatabányát

A négyből három párosítás is megismétlődik tavalyról az amatőr női NB negyeddöntőiben, egyedül a Szeged–Ajka összecsapás lesz újkeletű. A TFSE éppúgy a Debrecennel játszik, ahogy a BEAC II is a Vasas II-vel, és ezek mellett a Nyíregyházi Kosársuli is ismétel a Tatabányai KC ellen.

Illetve az NYKS-nél reménykednek benne, hogy ismételnek, hiszen tavaly 2–0-val búcsúztatták a mostani riválist. Szóval, az ismétlés valóban a tudás atyja lehet.

– Bízunk benne, hogy a tavalyihoz hasonlóan megint túl tudunk lépni a Tatabányán, remélhetőleg két mérkőzésén – mondta Farkasinszki Gyuláné, a nyíregyházi kosársulisok edzője. – A legfontosabb azonban az, hogy a vasárnapi első mérkőzésen hazai pályán lépéselőnybe kerüljünk. Az ellenfél sorai nagyobbrészt kicserélődtek tavaly óta, a meccsek statisztikából próbálunk következtetni arra, hogy milyen stílusú csapat vár ránk, tagjai közül kikre kell majd fokozottan figyelnünk. A vasárnapi mérkőzés tapasztalatai alapján már okosabbak leszünk a folytatást illetően, addig is megpróbáljuk a saját stílusunkat az ellenfélre erőltetni, és ebben az egész pályás letámadás is benne lehet.

Az egyik fél második győzelméig tartó párviadal tehát vasárnap 18 órakor kezdődik a Szent Imre-gimnáziumban, és közben eldőlt, hogy a második meccs 14-én, pénteken 13.30-tól lesz Tatabányán. Ha szükség lesz harmadik találkozóra, aztán 23-án, vasárnap játsszák Nyíregyházán.

