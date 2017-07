Itt a nyár, Kiss Ramóna bikinire vetkőzött – De vajon megvan a köldöke?

Ami persze elég meredek dolog, de ki tudja. Most viszont fellélegezhetünk, Ramóna lőtt egy bikinis fotót, és végre pontot tehetünk a nagy kérdésre. Íme.

Kiss Ramóna (@ramona_kiss) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 5., 12:09 PDT

De nézzük meg közelebbről.

Hm.

Ráközelítettünk még jobban, elég Mézga családos, emzéperikszes lett az eredmény.

Nos. Nem vagyunk meggyőzve.

Forrás: blikk.hu

Ön szerint van Kiss Ramónának köldöke? Nem nincsen!

De, de van!

Kit érdekel Kiss Ramóna köldöke? Van nagyobb baj is az országban!

Nem tudom, de nincs nagyobb baj az országban.

Két köldöke is van neki.

Nem a köldökét nézem.

Soros György.

Miért is nyitottam meg ezt a cikket? Eredmények megtekintése

A Playboy Man of the Year “múzsa” kategóriájában jelölték Kiss Ramónát. Ennek örömére megosztott magáról egy szexi fotót Ramóna, de azóta is hatalmas photoshop bakija miatt cikizik a kommentelők. De tényleg photoshop bakiról van szó?

