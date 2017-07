Nagyon úgy fest, hogy az egyujjas meztelen szelfi ideje lejárt. Most a dinnye-ruha a menő! No nem igazi dinnyéből készült ruháról van persze szó – a ruha alakúra vágott dinnyeszeletet úgy kell a kamera előtt tartani, úgy nézzen ki, mintha a fotóalany igazi gyümölcs-hacukát viselne. És már mutatunk is az eddig elkészült fotókból párat.