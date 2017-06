Itthon is sok még a teendő

Mint ahogy arról lapunk hétfői számában beszámoltunk, vasárnap közel kétezren csatlakoztak ahhoz a nagycserkeszi demonstrációhoz, amelyet a településen megkínzott és a közelmúltban elpusztult Fülöp kutya emlékére szerveztek. A résztvevők szeretnék felhívni a figyelmet az állatkínzásokra, a felszólalók a szigorúbb büntetések mellett érveltek. A tömegben ott volt Toldi Zsuzsanna, a sokszoros magyar bajnok és kétszeres világbajnok fitnesz­modell, aki párjával, a korábban nemzetközi testépítő versenyeken győztes Csuhai Jánossal érkezett – és természetesen ott voltak velük kutyusaik is.

Levelek a postaládákban

– Nem csak Fülöp miatt vagyunk itt: a magyarországi állatvédelem helyzetén szeretnénk javítani a rendelkezésünkre álló eszközökkel – mesélték lapunknak. – Mind a ketten a szívünkön viseljük az állatok sorsát. Most éppen öt kutyánk van, de volt már tizenkettő is, hiszen ideiglenes befogadók vagyunk, sokszor töltenek el nálunk rövidebb-hosszabb időt a kutyusok. Próbáljuk tudatosítani az emberekben az állatvédelem fontosságát, mert azt tapasztaljuk, hogy sokan nincsenek tisztában a törvényekkel.

– Zsuzsi amerre jár, leveleket dob be postaládákba, hogy tudassa a gazdákkal: tavaly óta már tilos láncon tartani az ebeket. Azt tapasztalja, hogy a felvilágosító kampány eredményes, hiszen több udvaron azóta már szabadon vannak a kutyák. Mind a kettőjüket sokan követik a közösségi oldalakon, és mivel fontosnak tartják, hogy az ismertségüket jó célokra használják, gyakran osztanak meg állatvédelemmel kapcsolatos híreket, információkat. – Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, ami Magyarországon történik, ezért is jöttünk el – mondja Zsuzsi, aki a kínai kutyahúsfesztivál ellen is felemelte már a szavát. – Szeretnék kimenni a helyszínre és ott tiltakozni e borzalom ellen, de úgy látom, hogy sajnos itthon is nagyon sok még a teendő.

Fülöp története az egész országot megrendítette. Ezért a szurkolók összefogtak és békés demonstrációt szerveztek, hogy felhívják a figyelmet az állatkínzásokra.

