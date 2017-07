Itthoni Kánaán

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter bízik benne, hogy a bérnövekedés tartós marad, mi meg azt válaszoljuk erre: bárcsak a próféta szólna belőle, hiszen ehhez több százezer itthon maradt közmunkást kellene valamilyen szakmára megtanítani, hogy ne a vizet gereblyézzék ezek az emberek az utcákon, meg a tereken, hanem komoly munkával új értéket teremtsenek. Ez pedig – bármennyire is szeretnénk – nem megy máról holnapra, pedig a szakmunkáért kapott több bérből többet lehet vásárolni is, ami egyáltalán nem közömbös a költségvetés szempontjából. Ráadásul még ma is léteznek olyan szakmák, amelyek mostoha gyermekek az anyagi elismerés szempontjából. Egy egész nap állva dolgozó pultos jelenleg átlag 137 ezer forintot kap, jövőre pedig havi 157 ezerben reménykedhet. Egy burkoló a mostani 141 ezer helyett jövőre 161 ezret kaphat, ugyanakkor egy ács 2018-ban 180 ezer forintot is kaphat. Egy parkolóőr 265 ezret rakhat majd a pénztárcájába, ha a munkaadója is úgy akarja…

Ugyanakkor egy másik helyen meg arról értesülhet az olvasó, hogy van olyan országgyűlési képviselő, aki 2010 óta csak ül a Tisztelt Házban, egy szót sem szólt, s ezzel eddig 73 milliót keresett. Az ilyenek – merthogy többen vannak – bizonyára nem vágyakoznak a mesés Nyugatra, mert nekik itthon van a Kánaán.

– Angyal Sándor –

