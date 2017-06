Izgalmas és igen színvonalas verseny volt Nagyhalászon

Két német, egy-egy lengyel, cseh, orosz és szlovén vaspapucsos örülhetett igazán szombaton késő délután a Nagyhalász Speedway Ringen. A halászi ovál adott otthont az U21-es egyéni Európa-bajnokság második selejtezőjének.

A fiatal motorosok nívós küzdelemben osztották el a pontokat. Izgalomban nem volt hiány, hiszen a húsz futam után a még két kiadó, továbbjutást jelentő helyezést különfutamban kellett eldönteni. Ennek a nagy vesztese a lett Jevgenijs Kostigovs lett, aki hetedikként lemaradt a fináléról, pedig azt hazájában fogják rendezni.

A végén a sárga volt a nyerő

Több olyan futamot is láthattak a nézők, amelyre még az ínyencek is csettinthettek. A nagy küzdelembe bakik is becsúsztak, így négy bukás miatt kellett új startot elrendelni. Szerencsére a sérülések nem voltak komolyak, a zárófutamban elesett ukrán Viktor Trofimov bal vállát hosszasan vizsgálta a verseny orvosa. Végül a versenyző úgy döntött, hogy nem ül motorra.

Érdekesség, hogy a négy starthelyről szerzett pontok között mindössze három egység a különbség, azaz mindenhonnan győzelemre esélyesen lehetett startolni. A verseny vége felé a sárga volt a nyerő, hiszen az utolsó öt futamból négyet innen indulva nyertek.

– Nagyon izgalmas és színvonalas versenyt láthattak a nézők szombaton – kezdte az Európa-bajnoki selejtező értékelését Daragó Gábor versenyigazgató.

– A szervezés és a pálya állapota egyaránt tökéletes volt, és ezt nem csak én gondolom így, hasonló véleményt formáltak a verseny tisztségviselői, a nemzetközi szövetség tagjai is.

Sportszerű, „gyilkos” futamok

– A fiatal motorosok közül többen már rangos bajnokságokban motoroznak, és a fair play írott és íratlan szabályait betartva „gyilkos” futamokat produkáltak. Ami persze érthető is, hiszen az ilyen produkciókkal tudják biztosítani jövőjüket, ezek alapján igazolhatnak jegyzett klubokhoz.

Az U21-es Európa-bajnokság három selejtezőjéből az elsőnek május végén a svéd Avesta adott otthont. Aztán jött a nagyhalászi futam, a jövő hét végén pedig a francia Macon lesz a házigazda. A svéd és a francia versenyről öt-öt, a nagyhalásziról hat versenyző kerül a döntőbe, amelyet augusztus 26-án a lett Daugav­pilsben rendeznek. Sajnos magyar induló nélkül.

KM-ML

A nagyhalászi U21-es Eb-selejtezőn a különböző starthelyekről szerezett pontok

Piros: 3 2 3 0 0 1 2 3 2 0 0 2 0 2 2 3 2 2 0 1 1 31

Kék: 1 1 1 3 3 2 3 0 1 2 3 3 1 3 0 0 0 1 1 2 2 33

Sárga: 2 0 0 1 2 3 0 2 0 1 2 0 3 1 1 1 1 3 3 3 3 32

Fehér: 0 3 2 2 1 0 1 1 3 3 1 1 2 0 3 2 3 0 2 0 0 30

