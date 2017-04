Izguljanak csak a hazaiak!

Az őszi szezon egyik, ha nem legnagyobb durranása volt, amikor a Tiszavasvári NB I B-s férfi kézilabdacsapata legyőzte az élcsoportba beágyazódott Békést. Azóta történt egy, s más, a nyírségiek például minden reményüket elvesztették a bennmaradás kiharcolására, így az idegenbeli „visszavágó” számukra már tét nélküli. Nem úgy a hazaiaknak, akik a bronzérem megszerzéséért küzdenek – többek közt a Nyíregyházával.

– Nem akarok panaszkodni, de ezúttal sem tudtunk teljes kerettel készülni, továbbra is sérülések, betegségek sújtanak minket – adott helyzetjelentést Molnár Ferenc, a Tiszavasvári edzője, egyben remélve, hogy szombatra kiegyenesednek a sorok. – Legutóbb jó mérkőzést játszottunk a Törökszentmiklóssal, erre számítok most is. A tét igazán a Békést nyomja, nekünk az a dolgunk, hogy felszabadult játékkal, minél inkább megnehezítsük a dolgukat. Meglátjuk, ez mire lesz elég.

– KM-KT –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA