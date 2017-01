Jáj, tényleg össze fog menni? – Őszintén arról, hogy fog változni a péniszed, ahogy öregszel (18+)

1. Csökken a mérete

Rossz hír, de attól még nagyon is igaz: a pénisz mérete öregedéskor fokozatosan csökken. Ez annak köszönhető, hogy az egészséges sejtek helyét kollagén veszi át, ami nem rugalmas és sokkal kevesebb helyet foglal el. Ha a férfi még el is hízik emellett, a végeremény – fogalmazzunk úgy – még látványosabb lesz. Vagyis hogy pont nem lesz látványos…

2. Egyre inkább elgörbül

Bizony, nincs mit tenni, veszíteni fog az egyenességéből – ráadásul arra fog görbülni, amerre hordja. Okolhatja tehát nyugodtan a társadalmunkat ezért, amiért nem flangálhat meztelenül – tessék, emiatt most görbe pénisszel mászkálhat öregkorára. De legalább előre eldöntheti, merre akarja hogy görbüljön.

3. Lógni fog a zacsesz

A bőr mindenhol megnyúlik öregedéskor – naná, hogy ott is. Lehet, fognia kell majd a zacsit, nehogy a vízbe lógjon, ha ráül a vécére.

4. Romlik a teljesítmény

Kikerülhetetlen, de jó hír, sok mozgással, kevés stresszeléssel, egészséges táplálkozással megőrízheti fickósságát az ember. Tinédzser persze azért így se lesz.

5. Rákveszély

Prosztata-, here- és bőrrák: a veszélyük sajnos megnő idős korban. Emiatt például idős férfiaknak nem is ajánlott a szoli, vagy a meztelen napozás. A meztelen napozás már csak a napozó társak megkímélése miatt is (lásd 1,2,3 pont).

Szóval ezek a rossz hírek. Élvezd a dolgokat, amíg lehet!

