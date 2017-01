Január: a remélt győzelmek hava

Valahogy túl kellett lenni a Ferencváros elleni évzáró bajnokin, és a kisvárdai hölgyek úgy élték túl a sok jóval nem kecsegtető idegenbeli mérkőzést, hogy tisztesnek mondható vereséget (32–25) szenvedtek. Az ilyenekkel azonban már tele a padlás, az NB I-es női csapat október 12-e óta nyeretlen, és a tabellán is visszaesett a 12. helyre.

– Nem sikerült rosszul a Ferencváros elleni mérkőzésünk, tudtuk tartani a tempót a Fradival, és gyakoroltuk azokat a taktikai elemeket, amelyeket a DVSC elleni szombati hazai meccsünkön is alkalmazni szeretnénk – mondta a kisvárdai csapat beállósa, Szabó Valéria. – Végre nem kezdtük rosszul a mérkőzést, teljesen szokatlan, de jó érzés volt, hogy az elején nem kerültünk ledolgozhatatlan hátrányba, hanem még vezettünk is. Bízom benne, hogy a következő meccseken inkább ez lesz ránk a jellemző.

És ha már következő mérkőzések… A várdaiak soros két hazai fellépése a korábbi válogatott játékos, a 2012-es Európa-bajnoki bronzérmes egykori csapatai, a Loki és a Békéscsaba ellen esedékesek.

– Debrecenben születettem, ott nevelkedtem és lett belőlem NB I-es, később Bajnokok Ligájában is szereplő játékos – nosztalgiázott a magát külföldön is kipróbáló, 2011 és 2013 között az orosz Zvezda Zvenyigorodban játszó kézilabdázó. – Érdekes, a Lokiban szélsőként kezdtem, aztán átlövő lettem, majd Fehérváron faragtak belőlem beállóst. Megragadtam ezen a poszton, de nincs ellenemre, ha kint kell játszanom, és nem a falban verekednem. Ami pedig a Lokit illeti, kevesen játszanak már ott a korábbi csapattársaim közül, de a visszatérő Csáki Viktóriával, valamint Varsányi Nórával és Siska Pálmával azért szerepeltem egy csapatban. Most már tényleg el kell kezdenünk a pontgyűjtést, januárban olyan meccsek jönnek, amikor otthon és idegenben is lehet esélyünk a győzelemre, de a Loki ellen látatlanban az egy pontot is elfogadnám.

No hiszen a két csapat legutóbbi, barátságos találkozása alkalmával, a felújított csengeri sportcsarnok avatóján magabiztosan, 31–25-re nyertek a debreceniek. Sikerült akkor mindent eltitkolnia a két csapatnak a másik elöl?

– Az egy olyan mérkőzés volt, amelyen mindkét oldalon akadtak hiányzók és valóban nem fedtük fel a teljes taktikai repertoárunkat. Ellenben szombaton biztosan nagy küzdelem lesz – bocsátkozott jóslásokba Szabó Valéria.

Garantálható a telt ház

Közel akkora az érdeklődés a szombaton 18 órakor kezdődő Kisvárda Master Good SE–DVSC mérkőzés iránt, mint amikor az újonc a nyitányon a bajnok Győrt fogadta. Az elővételi jegyárusítást a szokottnál is hamarabb megkezdték, Debrecenben pedig elkapkodták a vendégszektorba szóló mind a 160 jegyet, így szinte biztosra vehető a telt ház, vagyis az 1200 néző.

