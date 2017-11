Japán kitüntetés Szabó Dénes karnagynak

Szabó Dénes

Nyíregyháza, Tokió – „A Felkelő Nap Arany és Ezüst Sugarainak Rendje” (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays) elnevezésű kitüntetést adományozta a japán kormány Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagynak, a nyíregyházi Cantemus Gyermekkórus vezetőjének, a Cantemus Kórusintézmény igazgatójának.