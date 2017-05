Játék és valóság

Támadtak a katonák a televízió mögül, a szőnyeg alól, megbújt néhány géppisztolyos édesapám papucsában, de még a csilláron is lógott néhány élelmes ejtőernyős fegyveres. A négy fal között szórakoztató, kacagtató volt a háború.

Megettem már kenyerem javát, így jól tudom – szerencsére csak a tanulmányaimból és a korabeli híradásokból: a fegyverek közt hallgatnak a múzsák, a valóságban a háborúval – bárhol is legyen a világon – pusztítás, fájdalom, könny, szenvedés jár együtt. Gyermekek maradnak árván, édesanyák siratják gyermekeiket, a hitvesek és a jegyesek hiába várják már haza férjüket, vőlegényüket. Két világháborúban milliók vesztették életüket, közülük nagyon sokan távol a szülőföldtől, jeltelen sírban alusszák örök álmukat. Áldozatvállalásuk tiszteletet érdemel, de tragédiájuk figyelmeztet is bennünket mind a mai napig, bár az emberiség nem sokat tanult a múltból: valahol mindig dörögnek a fegyverek a világon, s iszonyú rengeteg pénzt emésztenek fel még most is a fegyverkezések.

Labilis, törékeny, ingatag világban élünk, s csak reménykedhetünk abban, hogy győz a józan ész. Sajnos, csak reménykedhetünk…

– M. Magyar László –

