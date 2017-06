Játékosan gyógyulhatnak a gyerekek a Jósa András Oktatókórházban

Ami egykoron elképzelhetetlen volt a kórházban a gyermekosztályon, az ma már valóság: lehet nagyokat focizni és látványos gólokat szerezni, lehet a patakban úszkáló halakat zsákmányul ejteni, s lehet versenyezni abban is, hogy ki tud több léggömböt kilyukasztani. Igaz, mindez virtuális valóság.

Pénteken ugyanis felavatták a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház gyermekosztályán azt az interaktív, padlóvetítő rendszeren alapuló játékot, amelyet a Libra Szoftver Zrt. ajánlott fel az egészségügyi intézménynek. A haza fejlesztésű programot eddig csak különböző rendezvényeken próbálhatták ki a fiatalok, majd aztán állandó használatra kapott egyet a budapesti Heim Pál Gyermekkórház, s most már hazánkban másodikként a nyíregyházi kórház kis betegeinek a gyógyulását segítheti, a kórházi bentlétet színesítheti a modern eszköz.

– Focisták fejlesztésére, képzésére szükség van hazánkban, legalábbis az utóbbi eredmények tükrében ez indokoltnak látszik – kezdte viccesen dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókórház főigazgatója a játék átadási ünnepségén, majd komolyra fordítva a szót, így folytatta: – Örülünk annak, hogy a Libra Szoftver Zrt. felajánlotta a játékot az intézményünknek, hiszen színesebbé teszi a program a kis betegek mindennapi életét, feledteti a fájdalmukat és segítheti a gyógyulásukat is. Köszönjük ezt a nemes kezdeményezést, amit úgy is értékelünk, mint az itteni szakmai munka elismerését. Új, modern épületünknek jó kiegészítője lesz ez a virtuális játék. Reméljük, a játék hozzájárul a hatékonyabb gyógyuláshoz.

A játékot felajánló Libre Szoftver Zrt. képviseletében Faur Kálmán vezérigazgató mondta el gondolatait. Mint kiemelte, szerettek volna hozzájárulni a Jósa András Kórház megújulásához, s ezt a szakmájukba illeszkedő innovatív megoldással, a virtuális játékkal tudták megtenni.

A kétmillió forint értékű rendszer folyamatos karbantartását a nyíregyházi RutinSoft Kft. vállalta magára. Maleczky Péter ügyvezető igazgató elmondta, most már a kórház ügyviteli rendszerének zavartalan működés mellett arra is fognak figyelni, hogy a játékot folyamatosan használhassák a gyermekosztályra ideiglenesen beköltöző kis lakók. Dr. Csüllög Zsuzsanna részlegvezető főorvos azt a reményét fejezte ki, hogy a szórakoztatás mellett a kis betegek mozgásának fejlesztését is szolgálja majd az új játék.

A cukorbeteg kisfiú, Turgyán Adrián Krisztián Záhonyból érkezett kedden, s az inzulinpumpa felszerelése után péntek délután haza is mehetett az édesanyjával.

– Kár, hogy csak most lett kész ez a játék, biztos sokat használtam volna, de így is jó, hogy kipróbálhattam. Igaz, eddig sem unatkoztam, hiszen van a gyermekosztályon játékszoba, az udvaron pedig játszótér. Ebben az új játékban nagyon tetszett a patakban úszkáló halacskák megfogása.

KM-MML

