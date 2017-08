Játszótér a tiszateleki általános iskola udvarán

– Korábban kétszer is pályáztunk a LEGO Manufacturing Kft.-nél játszótér létesítése érdekében, de nem kerültünk be a nyertesek közé. Nem adtuk fel, az idén ismét pályáztunk, s elnyertünk egymillió-százkilencvenezer forintot. Mint megtudtuk a cégtől, ha a földmunkálatokat mi végezzük el, akkor az egész pénzt játékok vásárlására fordíthatjuk – elevenítette fel az előzményeket Molnár József, az oktatási intézmény igazgatója. – Ezt a megoldást választottuk. A földmunkálatok elvégzésében segítettek helyi és környékbeli vállalkozók, valamint azok a középiskolás fiatalok, akik az önkormányzatnál vannak nyári munkán. A homokot a Tiszateleki Gyermekekért Alapítvány vásárolta meg. Most három játék – mérleghinta, hinta, mászóka-csúszda – várja a fiatalokat, de az ősszel szeretnénk beton pingpong­asztalt készíteni, az önkormányzat pedig padokkal tenné otthonosabbá az udvart. Nagyobb méretű autógumikat is szeretnénk majd leásni, mert a diákok szívesen mászkálnak rajtuk.

