Jégkorongtorna – A cél, hogy az új kapitány megismerje a játékosokat

Szilassy Zoltán segédedző az M4 Sport Sportreggeli című műsorában kedden elmondta: a nyáron kinevezett finn szakember most feltérképezi a játékosokat, már csak azért is, mert a szeptemberi debütálásához képest most merőben más kerettel dolgozhat.

A Tüskecsarnokban sorra kerülő viadalon – amelyen a lengyelek, az olaszok és a japánok lesznek az ellenfelek – pályára lépnek az Európában szereplő légiósok és az osztrák ligában érdekelt hokisok is.

Szilassy – aki főállásban az Újpest vezetőedzője – hangsúlyozta: a skandináv edzővel korongcentrikusabb lesz a játék, mint ahogy Tolvanen elődjénél, a kanadai Rich Chernomazzal volt, ám az irányvonalak ugyanazok, részletekben lehet csak eltérés.

“Elsősorban magunkkal kell foglalkozni a tornán” – tette hozzá a segédedző. Kiemelte: az is változás a korábbiakhoz képest, hogy amíg Chernomaz óriási – gyakran 80 fős – kerettel dolgozott a válogatottnál, addig Tolvanen most 27 fővel készül, már csak azért is, mert elődjével szemben főállású kapitány, így napi szinten van rálátása a mezőnyre.

A válogatott védője, Stipsicz Bence elmondta, hogy az új kapitány az áprilisi, budapesti vb-re készíti fel a csapatot, és ott majd szeretnének minél előrébb végezni. Hozzátette: jó ellenfelek és kemény meccsek várnak rájuk, de ha minden edzői utasítást százszázalékig betartanak és szerencséjük is lesz, plusz a hazai közönség is erőt ad, akkor “nagy dolgok történhetnek”.

A Roland Divatház Négy Nemzet-torna programja:



péntek:

Japán-Olaszország 15.30

Magyarország-Lengyelország 19.00

szombat:

Lengyelország-Japán 15.30

Magyarország-Olaszország 19.00

vasárnap:

Lengyelország-Olaszország 14.30

Magyarország-Japán 18.00

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA