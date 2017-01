Jégről mentési gyakorlat a Bujtoson

Hétfőn reggel tizennyolc centiméter vastagságú jég borította a tavat, de ennek ellenére tiltott a korcsolyázás, minden esetben a tó üzemeltetője és a tulajdonosa jelöli ki a téli sportolásra az erre alkalmas felületeket.

Elsőként a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat ismertette a jégről mentési technikákat, majd Fülöp Imre tű. őrnagy és Takács Tibor tű. százados eligazítást tartott a harmincfős állománynak, milyen szabályokat alkalmazzanak, milyen eszközökkel kell, hogy végrehajtsa a gyakorlatot az állomány. Minden esetben párokat alkotva kell a bajba jutott segítségére menniük. Az eligazításon elhangzott, ha valaki ilyen helyzetbe kerülne, maradjon minél nyugodtabb és fölhasalva a jégre próbáljon meg kikúszni a partra. A tűzoltók léket vágtak a jégen, majd a búvárok és a tűzoltók együtt gyakorolták, milyen technikákkal tudnak segíteni a bajba jutottakon. A vízben elhelyezkedtek a „mentendő személyek”, akik ebben az esetben tűzoltók és búvárok voltak. A mentést gumicsónak, gumitömlő, dugólétra használatával gyakorolták, ami igen nagy fizikai megpróbáltatást jelent a léknél a mentőeszközre fektetéskor, valamint a vízparton munkálkodó tűzoltóknak is, hiszen nekik kellett biztosítani mentőkötelekkel a mentés sikeres végrehajtását. Végül a gépezetes tolólétra használatával is gyakorolhatta a mentést az állomány. Az elkövetkezendő két napban a további szolgálati csoportok is részt vesznek a gyakorlaton.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA