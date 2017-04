Péntek este lesz jég, csak nem műkori, hanem újkori hokibuli okán: a finn nyelvrokonaink cikáznak majd gerely helyett ütővel a kezükben. Hétfőn a svédek mutattak be ütős produkciót a Tüskecsarnokban, és bár 0–4 lett a felkészülési meccs eredménye, aki ugrált, az büszke magyar volt. A jégkorong bűvöletében élőket (mint például Zelét, Tsigét vagy éppen Herczeget) totálisan hidegen hagyta, hogy a korong egyszer sem landolt az ellenfél kapuvonala mögött. A lényeg, hogy ez egy nagy család, akik elmennek bárhova, akár Gojangtól Krakkón át Szentpétervárig is. Most épp Kijev lesz az úti cél, a divíziós 1/A csoportos világbajnokság, ahol bármi megtörténhet, hiszen sok megközelítőleg azonos kaliberű válogatott veselkedik neki egymásnak.

Sokadlagos, hogy a vb-előkészület hajrájában lesz-e finn-tor, vagy hogy kicsúszik-e egy biztató eredmény, a jeges vizsgamunka a tétmeccsek sorozatterhelése lesz. Ott kell olvadni a gyönyörtől!

– Ladányi Tóth Lajos –

