Jegyzet: A nyugdíjas sem eszköz

Oktatás, egészségügy, kereskedelem a célzott terület. Bár igazából még senki sem tud semmit, a feladat világos lehet: azokban a szakmákban, ahol nincs elég munkaerő, a tettre kész szép korúakkal pótolni a hiányt. (Persze, elhangzik olyan megjegyzés is: nem fogják ezzel a béreket letörni vagy a fiatalok elől „elorozni” az állást?) Azt mondom, higgyünk a jó szándékban!

A másik beszédtéma Vona Gábornak az idős korosztályról szóló megjegyzése. Egy tény, legyen az bármelyik oldal politikai rendezvénye, az idősek mozgathatóak a legjobban. Ők jelentik a legnagyobb szavazóbázist is. Nem véletlen tehát, hogy a hatalom és az ellenzék is célzottan „rájuk hajt”. S néha bizony a túlfeszített érzelmek furcsaságokat is produkálnak, és az esetleg meggondolatlan szavakon túl a tettlegességig is eljutnak. Óriási tehát a felelőssége a „megmondó erőknek”, mert az ember nem eszköz, még ha néhányan azt is hiszik!

– Dankó Mihály –

